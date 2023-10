Auswärtiges Amt Wohl auch Deutsche unter Geiseln der Hamas Stand: 08.10.2023 18:07 Uhr

Die Bundesregierung geht davon aus, dass auch deutsche Staatsangehörige von der islamistischen Hamas aus Israel verschleppt wurden. Nach Erkenntnissen des Außenministeriums handelt es sich um Menschen mit einer deutsch-israelischen Staatsangehörigkeit.

Bei den Angriffen in Israel haben die islamistischen Hamas mindestens 100 Menschen in den Gazastreifen entführt. Das erklärte die israelische Regierung. Die Bundesregierung geht davon aus, dass sich unter den Entführungsopfern auch deutsche Staatsangehörige befinden. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, nach Erkenntnissen des Außenministeriums handele es sich um Menschen, die alle neben der deutschen auch die israelische Staatsangehörigkeit hätten. Am Sonntag hatte erneut der Krisenstab der Bundesregierung getagt.

Weitere konkrete Angaben zu den Einzelfällen und auch zur Anzahl würden zum Schutz der Betroffenen derzeit nicht bekannt gegeben, hieß es weiter. Das Auswärtige Amt und die deutsche Botschaft in Tel Aviv stünden im engen Austausch mit den israelischen Behörden.

Frau erkennt eigene Tochter in Video

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks soll sich unter den Geiseln eine Frau mit deutscher Staatsbürgerschaft befinden. Ihre Mutter soll von der Hamas ein Video erhalten haben, auf dem sie ihre Tochter erkannt hat. Ihre 22-jährige Tochter, die in Israel lebe, habe ein Festival nahe der Grenze zu Gaza besucht, als der Angriff begann. Auf dem Video war zu sehen, wie Palästinenser eine halbnackte, leblose und verletzte Frau auf einem Pickup offenbar in den Gazastreifen verschleppen. Die Frau auf dem Video wirkt leblos und ist offenbar verletzt.

Der "Spiegel" berichtete unter Berufung auf die Angaben der Mutter, dass die Kreditkarte der Tochter im Gazastreifen benutzt worden sei. Dies sei den Eltern von der Bank mitgeteilt worden.

Mutter mit Kindern entführt

Laut Medienberichten werden weitere deutsche Staatsangehörige in Israel vermisst. Der Israeli Yoni Asher sagte dem Sender Channel 12 News, seine deutsche Frau Doron, ihre beiden kleinen Kinder und die Großmutter seien verschwunden. Seine Frau und die Kinder im Alter von drei und fünf Jahren hätten die Oma in einem Kibbuz nahe des Gazastreifens besucht, als die Hamas ihren Angriff startete.

Er habe seine Familie auf einem Geisel-Video der Hamas erkannt. Sie seien verschleppt worden: "Ich erkannte sofort, dass es sie war, ohne Zweifel." Auch die Kinder und die Großmutter haben demnach die deutsche Staatsbürgerschaft.