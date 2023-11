liveblog Krieg in Nahost ++ UN besorgt wegen Treibstoffmangels in Gaza ++ Stand: 14.11.2023 05:06 Uhr

Der Treibstoffmangel in Gaza droht der UN zufolge den Transport von Hilfsgütern stark zu beeinträchtigen. Israels Militär hat nach eigenen Angaben die Lieferung von Brutkästen für Frühchen angeboten. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Angesichts der dramatischen Lage im Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge die Lieferung von Brutkästen für Frühchen angeboten. "Wir haben den Gesundheitsbehörden in Gaza das formelle Angebot unterbreitet, Brutkästen in den Gazastreifen zu bringen, um der Kinderklinik im Schifa-Krankenhaus zu helfen", sagte eine Sprecherin der für Kontakte mit den Palästinensern zuständigen israelischen Cogat-Behörde in einem Video. "Wir sind im Krieg mit der Hamas und nicht mit der Bevölkerung von Gaza." Auf Fotos war zu sehen, wie eine israelische Soldatin Brutkästen in einen Transporter brachte.

Das Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen ist nach Angaben des von der Terrormiliz Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums seit dem Wochenende außer Betrieb. Das UN-Nothilfebüro OCHA teilte mit, 36 Frühchen, die auf Brutkästen und damit auf Strom angewiesen sind, sowie mehrere Dialysepatienten seien wegen des Stromausfalls in akuter Lebensgefahr.

Der eklatante Treibstoffmangel im Gazastreifen droht nach UN-Angaben die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter in dem Gebiet stark zu beeinträchtigen. Mit Versorgungsgütern gefüllte Lastwagen, die über den Grenzübergang Rafah eintreffen sollen, könnten nicht entladen werden, weil es keinen Sprit für die Gabelstapler gebe, erklärte Andrea De Domenico, der für die palästinensischen Gebiete zuständige Leiter des UN-Nothilfebüros OCHA. Es sei auch nicht genügend Treibstoff für Fahrzeuge vorhanden, die die Nahrungsmittel, Wasservorräte und Medikamente zu Notleidenden bringen sollen.

"Menschenleben in Gaza hängen wegen des Ausblutens von Treibstoff und medizinischen Gütern am seidenen Faden", sagte De Domenico. Seitdem israelische Truppen vor fünf Tagen in das Zentrum von Gaza-Stadt vorgerückt seien, sei es für die UN zu gefährlich, Hilfseinsätze im Norden des Gazastreifens zu koordinieren.

US-Präsident Biden hat einen Schutz des Schifa-Krankenhauses in Gaza angemahnt. Mehr als 500 weitere Menschen mit ausländischen Pässen konnten aus dem Gazastreifen ausreisen. Die Entwicklungen vom Montag zum Nachlesen.