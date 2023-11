liveblog Krieg in Nahost ++ Blinken erneut in Israel ++ Stand: 03.11.2023 04:42 Uhr

US-Außenminister Blinken ist zum zweiten Mal nach der Hamas-Angriff in Israel Bei einem israelischen Einsatz im Westjordanland wurden laut palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet.

US-Außenminister Antony Blinken besucht heute erneut Israel. Bei seinen Gesprächen mit Regierungsvertretern will er dem Land nicht nur erneut die US-Unterstützung gegen die Terrororganisation Hamas zusichern, sondern sich auch für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen einsetzen. Dabei dürfte es auch um eine Ausweitung der Hilfslieferungen in das Palästinensergebiet gehen. Von Israel aus wird Blinken nach Jordanien weiterreisen.

Der US-Außenminister war bereits wenige Tage nach dem Hamas-Angriff in das Land gereist. Die USA sind ein historischer und enger Verbündeter Israels. Die US-Regierung blickt aber zugleich kritisch auf die massiven Gegenangriffe Israels auf den Gazastreifen. Washington befürchtet unter anderem eine Ausweitung des Kriegs.

Der bahrainische Botschafter in Israel ist in seine Heimat zurückgegangen. Die Rückkehr von Chaled Yusif Al-Dschalahma liege "schon eine Weile" zurück, hieß es in einer Erklärung, die die staatliche Nachrichtenagentur verbreitete. Ob der Golfstaat seine diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Israel gekappt hat, wurde nicht gesagt. Allerdings deutete das bahrainische Unterhaus erst am Donnerstag einen möglichen Bruch im Verhältnis beider Länder an. Das israelische Außenministerium betonte indes, die Beziehungen seien stabil. Mitte Oktober hatte die israelische Botschaft in Bahrains Hauptstadt Manama jedoch wegen Sicherheitsbedenken ihr Personal abgezogen.

Bahrain gehört zu den arabischen Ländern, die 2020 ihre Beziehungen zu Israel normalisierten. Durch den Krieg sind diese Beziehungen aber gespannt.

Der chilenische Präsident Gabriel Boric hat nach eigenen Angaben im Gespräch mit US-Präsident Joe Biden auf Israels Verstoß gegen das Völkerrecht hingewiesen. "Es besteht kein Zweifel, dass die Reaktion unverhältnismäßig war und gegen das humanitäre Völkerrecht verstößt", sagte er nach dem Treffen. "Die Angriffe der Hamas sind ungerechtfertigt und verdienen eine weltweite Verurteilung, aber auch die Reaktion der Regierung von Benjamin Netanyahu verdient unsere schärfste Verurteilung", so der Präsident. Das Recht eines Staates, sich selbst zu verteidigen, habe Grenzen.

Boric hatte in dieser Woche bereits die Luftangriffe des israelischen Militärs auf den Gazastreifen verurteilt und seinen Botschafter aus Israel abberufen.

US-Präsident Biden empfing Gabriel Boric im Weißen Haus.

Bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland sind laut palästinensischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, fand der Angriff im Flüchtlingslager Dschenin statt. Ein Sprecher des israelischen Militärs sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass Streitkräfte "derzeit Terrorismusbekämpfungsmaßnahmen in dem Gebiet durchführen", ohne nähere Angaben zu machen.

Am Donnerstag waren im Westjordanland drei Palästinenser bei israelischen Einsätzen getötet worden. Zwei von ihnen seien bei einer Razzia in El-Bireh nahe Ramallah erschossen worden, ein dritter sei in der nördlichen Stadt Kalkilia getötet worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium. Ein Israeli kam nach Angaben von Rettungskräften ums Leben, als sein Auto nahe der Siedlung Einav im Nordwesten des Palästinensergebiets unter Beschuss geriet.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Westjordanland wurden dort seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober rund 130 Palästinenser bei Zusammenstößen mit Soldaten oder jüdischen Siedlern getötet.

Israel will beim Transfer von Steuereinnahmen an die palästinensische Autonomiebehörde die für den von der Terrororganisation Hamas regierten Gazastreifen bestimmten Mittel zurückhalten. Nach einer Debatte darüber, ob die Überweisung wegen des Kampfes gegen die Hamas vorgenommen werden solle, erklärte das israelische Kabinett, dass es auch Gelder zum Ausgleich von Stipendien einbehalten werde, die die palästinensische Autonomiebehörde an militante Palästinenser und deren Familien zahlt.

Die palästinensische Autonomiebehörde, die sich in der Vergangenheit weigerte, gekürzte Steuerzahlungen zu akzeptieren, gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Das US-Repräsentantenhaus hat Militärhilfe in Höhe von 14,5 Milliarden Dollar für Israel bewilligt. Anders als in derartigen Fällen üblich, verlangte der neue Vorsitzende, der Republikaner Mike Johnson, jedoch, dass die Soforthilfe durch Kürzungen der Staatsausgaben an anderer Stelle gegenfinanziert werden solle.

Das republikanische Vorhaben wird voraussichtlich nie in Kraft treten. Die Demokraten kritisierten, dieser Ansatz verzögere die Hilfe für Israel nur. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte an, dass der "erstaunlich unseriöse" Gesetzentwurf keine Chance haben werde, im Senat verabschiedet zu werden. US-Präsident Joe Biden sagte, er werde sein Veto gegen den Gesetzentwurf einlegen.

Seit dem Beginn des Kriegs in Israel festsitzende Arbeiter aus dem Gazastreifen sollen in das abgeriegelte Gebiet zurückgeschickt werden. Medienberichten zufolge sind Hunderte oder gar einige Tausend Arbeiter betroffen. Es sollen auch keine Palästinenser von dort mehr zum Arbeiten nach Israel kommen dürfen, beschloss das Sicherheitskabinett nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

Vor dem Großangriff der Hamas-Terroristen und anderer Extremisten auf Israel am 7. Oktober war es üblich, dass Tausende Palästinenser mit Sondergenehmigungen nach Israel einreisen und dort einer Arbeit nachgehen durften. Israel wollte mit diesen wirtschaftlichen Anreizen einen Ausweg aus der Armut im Gazastreifen bieten, den Zulauf für die dort herrschenden Islamisten reduzieren und so mehr Sicherheit in der Region schaffen.

Israelischen Medienberichten zufolge halten sich einige von ihnen inzwischen im Westjordanland auf. Viele würden auch auf einem Stützpunkt der Armee festgehalten. Beobachtern zufolge spielten womöglich einige der Arbeiter aus dem Gazastreifen der Hamas Information zu und halfen so dabei, deren Massaker am 7. Oktober in israelischen Grenzorten zu ermöglichen.

