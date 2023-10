Unterirdischer Komplex Israel meldet Angriff auf Terrorzelle im Westjordanland Stand: 22.10.2023 09:13 Uhr

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine Terrorzelle unter einer Moschee im Westjordanland angegriffen. Dort habe sich ein unterirdischer Komplex befunden, hieß es. Auch im Gazastreifen will die Armee ihre Angriffe ausweiten.

Die israelische Luftwaffe hat im Westjordanland nach eigenen Angaben eine Terrorzelle der militant-islamistischen Hamas in einer Moschee bombardiert. In der Al-Ansar-Moschee habe sich ein unterirdischer Terrorkomplex der islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad befunden, die einen weiteren Terroranschlag geplant hätten, teilte das Militär auf Telegram mit.

Die Moschee liegt im palästinensischen Flüchtlingslager Dschenin. Ein Palästinenser wurde nach Angaben des palästinensischen Roten Halbmonds bei dem Beschuss getötet. Die Moschee sei von Terroristen als Kommandozentrale für die Planung und Ausführung von Anschlägen genutzt worden, so die Armee.

"Wir erhöhen die Angriffe"

Israel will nun auch im Gazastreifen das militärische Vorgehen gegen die Hamas ausweiten. "Wir erhöhen die Angriffe und minimieren die Gefahr", zitierten israelische Medien Armeesprecher Daniel Hagari. "Wir müssen unter den besten Bedingungen in die nächste Phase des Krieges eintreten."

Ob er mit der "nächsten Phase" die erwartete Bodenoffensive meinte, sagte er allerdings nicht. Seit dem Terrorangriff der Hamas vor zwei Wochen hatte die israelische Armee bereits zahlreiche Ziele im Gazastreifen bombardiert. Armeechef Herzi Halevi kündigte gestern an: "Wir werden den Gazastreifen für eine operative, professionelle Mission betreten: zur Zerstörung von Hamas-Aktivisten und der Infrastruktur."

Israels Militär warnt Libanon

Nach erneutem Beschuss aus dem Libanon griff die israelische Armee eigenen Angaben zufolge auch Terrorzellen im Südlibanon an. Im Libanon operiert die pro-iranische Schiitenmiliz Hisbollah. Die habe sich "dazu entschieden, an den Kämpfen teilzunehmen", sagte Israels Verteidigungsminister Joav Galant laut seinem Büro.

Nach Aussagen des israelischen Militärs droht die Hisbollah den Libanon in einen Krieg zu reißen. "Wir sehen jeden Tag mehr und mehr Angriffe", erklärte Armeesprecher Jonathan Conricus. Die Miliz "eskaliert die Situation" und spiele ein "sehr, sehr gefährliches Spiel", sagte Conricus und warnte den Libanon mit deutlichen Worten: "Die Hisbollah greift an und zieht den Libanon in einen Krieg hinein, bei dem er nichts gewinnen, aber viel verlieren wird".