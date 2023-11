Kämpfe im Gazastreifen Israels Militär hat offenbar Gaza-Stadt umstellt Stand: 03.11.2023 06:58 Uhr

Seit einer Woche dringen immer mehr israelische Truppen in den Gazastreifen ein. Das Militär lieferte sich zuletzt in der Region um Gaza-Stadt Gefechte mit der militant-islamistischen Hamas - und hat die Stadt nun offenbar eingekreist.

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben die Stadt Gaza eingekreist. "Die Truppen haben die Umzingelung von Gaza-Stadt, dem Zentrum der Hamas-Terrororganisation, abgeschlossen", sagte Militärsprecher Daniel Hagari gestern Abend vor der Presse.

Die israelischen Soldaten hätten sich in der Region um die Stadt "direkte Gefechte mit Hamas-Terroristen" geliefert, sagte er weiter. Die Soldaten hätten "die Terroristen mit Hilfe von Artilleriefeuer und Panzern" bekämpft, auch ein Hubschrauber und ein Marineboot seien im Einsatz gewesen. Zuvor hatten das Militär und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu im Verlauf des Tages die Etappen des Vormarschs auf Gaza-Stadt geschildert.

Hamas droht israelischem Militär

Der militärische Arm der Hamas drohte laut Nachrichtenagentur AFP nahezu zeitgleich, dass der Einmarsch in den Gazastreifen sich für die israelischen Truppen zum "Fluch" entwickeln werde. "Noch mehr ihrer Soldaten werden in Leichensäcken nach Hause kehren", erklärte ein Sprecher der Kassam-Brigaden.

Israel hatte in den vergangenen Tagen seine Angriffe auf den Gazastreifen verstärkt und seit einer Woche auch immer mehr Bodentruppen in das von der Hamas kontrollierte Palästinensergebiet eindringen lassen. Am Donnerstag wurden dabei nach Angaben des israelischen Militärs "Dutzende" feindliche Kämpfer getötet. Die Bodenoffensive konzentriert sich zunehmend auf den Norden des Küstenstreifens, wo die Hamas in Gaza ihre Zentrale hat. Israel hat die Zivilbevölkerung aufgefordert, den Norden des Gazastreifens zu verlassen. Netanyahu ließ erklären: "Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Schlacht".