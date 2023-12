liveblog Nahost-Krieg ++ UN-Sicherheitsrat verschiebt abermals Votum ++ Stand: 21.12.2023 02:30 Uhr

Der UN-Sicherheitsrat hat abermals ein Votum über eine Gaza-Resolution verschoben. Der Libanon meldet israelische Luftangriffe auf Ziele im Landesinneren. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Die israelische Luftwaffe hat laut libanesischen Staatsmedien Ziele im Libanon angegriffen. Am Abend sei ein Waldgebiet nahe der Stadt Buslaja, das sich mehr als 20 Kilometer von der Grenze befindet, beschossen worden, hieß es in dem Bericht. Am Mittwoch meldete die israelische Armee, sie habe Luftangriffe auf militärische Einrichtungen der Hisbollah geflogen. Dabei seien unter anderem ein Kommandozentrum und ein Waffenlager der Schiitenmiliz getroffen worden.

Die Hisbollah erklärte, sie habe Boden-Luft-Raketen auf israelische Militärhubschrauber abgefeuert. Am Mittwoch meldete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur NNA zudem, ein israelischer Scharfschütze habe nahe der Grenzstadt Kfar Kila einen in einem Auto sitzenden Mann erschossen. Dieser wurde von der Hisbollah, die in der Regel Todesfälle unter ihren Kämpfern publik macht, nicht als eines ihrer Mitglieder identifiziert. Am Abend erklärte die Schiitenmiliz dann, einer ihrer Kämpfer sei bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Markaba getötet worden.

Erneut hat der UN-Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein geplantes Votum über eine Resolution zum Gaza-Krieg verschoben. Auch am Mittwoch wurde im höchsten UN-Gremium um den Text der Vorlage gerungen. Die US-Regierung will Änderungen am Wortlaut durchsetzen, damit sie sich nicht zu einem Veto gezwungen sieht. Als Streitpunkt gilt eine im Entwurf angemahnte "Einstellung der Feindseligkeiten" zwischen Israel und der terroristischen Hamas, die den Krieg mit dem Großangriff im Süden Israels am 7. Oktober ausgelöst hat.

Unstimmigkeit herrscht im Sicherheitsrat auch über eine Forderung im Text, wonach die UN exklusiv mit der Inspektion von Hilfslieferungen in den Gazastreifen betraut werden sollen. Dagegen wehrt sich Israel, das die Güter vor deren Transport ins Küstengebiet begutachtet. Ein Diplomat erklärte unter Zusicherung von Anonymität, dass die USA und Ägypten aktuell direkt im Gespräch seien, um sicherzustellen, dass jeglicher Kontrollmechanismus für Gaza-Hilfslieferungen für alle Beteiligten funktioniere.

