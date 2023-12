liveblog Nahost-Krieg ++ Bericht: Israel bietet einwöchige Feuerpause an ++ Stand: 20.12.2023 02:50 Uhr

Einem Bericht zufolge hat Israel eine einwöchige Feuerpause angeboten - im Gegenzug für mehr freigelassene Geiseln. Der UN-Sicherheitsrat hat erneut die Abstimmung über eine Resolution zum Gaza-Krieg vertagt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Der UN-Sicherheitsrat hat erneut die Abstimmung über eine neue Resolution zum Gaza-Krieg vertagt. Nun soll erst am Mittwoch über den Text abgestimmt werden. Der jüngste Entwurf der Resolution fordert zur "Aussetzung" der Kampfhandlungen auf. Angesichts von Uneinigkeiten hatte der UN-Sicherheitsrat die Abstimmung bereits von Montag auf Dienstag vertagt. Diese Verschiebung war von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) beantragt worden, um weitere Verhandlungen zu ermöglichen.

Am 8. Dezember war die Verabschiedung einer UN-Resolution für eine "sofortige humanitäre Waffenruhe" am Veto der USA gescheitert. Die USA hatten ihre Ablehnung damit begründet, dass eine Waffenruhe der Hamas in die Karten spielen würde.

Israel hat in Verhandlungen über eine Freilassung weiterer Geiseln aus dem Gazastreifen einem Medienbericht zufolge eine erneute Kampfpause von mindestens einer Woche angeboten. Wie das Nachrichtenportal "Axios" in der Nacht unter Berufung auf zwei israelische Beamte sowie eine weitere informierte Quelle berichtete, erwarte Israel im Gegenzug von der islamistischen Hamas die Freilassung von mehr als drei Dutzend Geiseln.

Israels Präsident Izchak Herzog hatte am Vortag eine neue Kampfpause in Aussicht gestellt. "Israel ist zu einer weiteren humanitären Pause und zusätzlicher humanitärer Hilfe bereit, um die Freilassung von Geiseln zu ermöglichen", sagte er laut einem Sprecher zu Diplomaten. Der Vorschlag Israels einer mindestens einwöchigen Feuerpause im Gegenzug für die Freilassung von rund 40 Geiseln sei über den Vermittler Katar unterbreitet worden, berichtete das Nachrichtenportal.

Dabei gehe es um die restlichen der noch in Gaza festgehaltenen Frauen, Männer über 60 Jahre und andere Geiseln, die krank oder schwer verwundet seien und dringend medizinische Hilfe benötigten, hieß es.

Israels Armee hat nach eigener Darstellung die Hamas-Hochburg Dschabalia im nördlichen Gazastreifen erobert. Der Krieg ist nach den Worten der IKRK-Präsidentin ein "moralisches Scheitern". Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.