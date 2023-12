liveblog Nahost-Krieg ++ WHO: Krankenhaus nach Angriff außer Betrieb ++ Stand: 19.12.2023 07:54 Uhr

Laut WHO ist das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens nach einem Angriff außer Betrieb. Aus der südlichen Stadt Chan Yunis meldeten Anwohner heftige Gefechte. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In Chan Yunis im Süden des Gazastreifens berichteten Anwohner laut der Nachrichtenagentur Reuters von heftigen Gefechten zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Kämpfern. Gewehrschüsse seien in der Stadt zu hören. Israel greife Gebiete in der Nähe des Stadtzentrums mit Panzern und Flugzeugen an.

Das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nach der Erstürmung durch israelische Truppen nicht mehr funktionsfähig. Einige Patienten seien in andere Kliniken gebracht worden, sagte der WHO-Vertreter für den Gazastreifen, Richard Peeperkorn. Mehrere Mitarbeiter des Gesundheitssektors sollen verhaftet worden sein. Nach israelischen Angaben wurde das Krankenhaus von der Terrormiliz Hamas genutzt.

Das Wassersystem im Gazastreifen sei zusammengebrochen, warnt die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Entwicklungsministerin Schulze besucht Israel und das Westjordanland. Die Entwicklungen im Liveblog zum Nachlesen.