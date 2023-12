liveblog Nahost-Krieg ++ WHO-Chef beklagt "Zerstörung" von Krankenhaus ++ Stand: 18.12.2023 05:20 Uhr

Laut WHO-Chef Tedros ist das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Gazastreifen nicht mehr einsatzfähig. Der UN-Sicherheitsrat könnte einem Bericht zufolge heute über eine Resolution zu Hilfslieferungen abstimmen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine de-facto-Zerstörung eines Krankenhauses im Norden des Gazastreifens beklagt. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus äußerte sich am Sonntag auf der Online-Plattform X "entsetzt über die faktische Zerstörung des Kamal-Adwan-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen in den vergangenen Tagen". Das Krankenhaus sei jetzt nicht mehr einsatzfähig, außerdem seien mindestens acht Patienten ums Leben gekommen.

Berichten zufolge seien zahlreiche Mitarbeiter festgenommen worden, erklärte Tedros weiter, nachdem die israelische Armee einen mehrtägigen Einsatz in dem Krankenhaus beendet hatte. Viele Patienten hätten sich "unter großem Risiko für ihre Gesundheit und Sicherheit" selbst in Sicherheit bringen müssen, weil Krankenwagen das Krankenhaus nicht hätten erreichen können. Mehrere Patienten seien wegen fehlender medizinischer Versorgung gestorben, unter ihnen ein neun Jahre altes Kind.

Israel warf Tedros als Reaktion vor, nicht darauf hingewiesen zu haben, dass sich die Terrororganisation Hamas in dem Krankenhaus verschanzt habe. Außerdem seien die israelischen Streitkräfte vor dem Eindringen in die Klinik mit dem medizinischen Personal in Kontakt getreten, erklärte die israelische Vertretung bei den UN in Genf auf X, früher Twitter. Die Armee habe ein "humanitäres Fenster" zugelassen und der Großteil des Krankenhauses sei evakuiert worden.

Konfliktparteien als Quelle Angaben zu Kriegsverlauf, Beschuss und Opfern durch Stellen der palästinensischen und der israelischen Konfliktparteien können in der aktuellen Lage zum Teil nicht unmittelbar von unabhängiger Stelle überprüft werden.

Der UN-Sicherheitsrat könnte einem Medienbericht zufolge bereits heute über eine neue Resolution zur Ermöglichung von Hilfslieferungen in den Gazastreifen abstimmen. Das endgültige Zustandekommen des Entwurfs hänge von den abschließenden Verhandlungen zwischen den USA - Israels Verbündetem und Vetomacht im Rat - und den Vereinigten Arabischen Emiraten ab, die den Text verfasst hatten, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

"Wir haben uns während des gesamten Prozesses konstruktiv und transparent bemüht, uns auf ein abstimmungsfähiges Papier zu einigen", zitierte die Nachrichtenagentur einen US-Beamten. "Die Vereinigten Arabischen Emirate wissen genau, was akzeptabel ist und was nicht - es liegt an ihnen, ob sie es annehmen oder nicht." Die USA wollen die Formulierung über die Einstellung der Feindseligkeiten abschwächen, hieß es aus Diplomatenkreisen. Der Textentwurf, aus dem Reuters berichtete, fordert derzeit eine "sofortige und dauerhafte Einstellung der Feindseligkeiten, um einen sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe zu ermöglichen".

Israel hat nach eigener Darstellung den bislang größten Tunnel der Terrormiliz Hamas entdeckt. Im Gazastreifen sind nach Armeeangaben zwei israelische Soldaten getötet worden.