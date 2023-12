liveblog Nahost-Krieg ++ WHO und UN liefern Hilfsgüter an Al-Schifa-Klinik ++ Stand: 17.12.2023 03:50 Uhr

Die WHO und die UN haben Hilfsgüter in das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt geliefert. Bundesaußenministerin Baerbock und ihr britischer Kollege Cameron fordern Bemühungen um eine "nachhaltige Waffenruhe". Die Entwicklungen im Liveblog.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat seine Entschlossenheit bekräftigt, den Krieg gegen die islamistische Hamas im Gazastreifen fortzusetzen. Der einzige Trost für die Familien der gefallenen Soldaten sei, dass ihr Tod nicht umsonst gewesen sei, sagte Netanyahu am Samstagabend laut der Zeitung "The Times of Israel". Daher werde man "sicherstellen, dass wir weiter kämpfen, bis wir den totalen Sieg erringen".

Zu Forderungen der Hamas nach Einstellung der Kämpfe und Abzug der Truppen wurde Netanyahu mit den Worten zitiert: "In dem Moment, in dem wir vor dieser Forderung kapitulieren, hat die Hamas gewonnen. Und wir sind verpflichtet, (die Hamas) zu eliminieren und alle Geiseln zurückzubekommen".

Zur versehentlichen Tötung von drei Geiseln durch israelische Soldaten sagte Netanjahu: "Es hat mir das Herz gebrochen, es hat das Herz einer ganzen Nation gebrochen". Dennoch werde der Krieg weitergehen.

Nach dem Tod eines Kameramanns des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira im Gazastreifen will das Unternehmen den Fall vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen. Wie der in Katar ansässige Sender mitteilte, wurde die Rechtsabteilung angewiesen, den Tod von Samer Abu Dakka dringend an das Gericht in Den Haag zu verweisen. Der Sender spricht von "Ermordung".

Der 45 Jahre alte Vater von vier Kindern wurde am Samstag beerdigt. Nach Angaben von Al-Dschasira war der Kameramann bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens ums Leben gekommen. Wegen der Kampfhandlungen konnten Rettungskräfte zunächst nicht zu ihm vordringen - letztlich konnten sie nach Angaben des Fernsehsenders nur noch seine Leiche bergen.

Das israelische Militär wies auf Nachfrage Vorwürfe zurück, gezielt gegen Journalisten vorzugehen. "Die israelischen Streitkräfte haben niemals absichtlich Journalisten ins Visier genommen und werden dies auch niemals tun", erklärte ein Sprecher. Die Armee wies darauf hin, der Aufenthalt in einer "aktiven Kampfzone" sei mit Risiken verbunden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat sich am Samstag an einer gemeinsamen Mission der UN beteiligt, um medizinische Hilfsgüter nach Gaza-Stadt zu liefern. Außerdem habe man sich ein Bild über die Lage im Al-Schifa Krankenhaus machen wollen. Das Team habe Medikamente, chirurgische Instrumente sowie Anästhesiematerial in das derzeit nur minimal funktionsfähige Krankenhaus gebracht, so die WHO in einer Erklärung.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und ihr britischer Kollege David Cameron haben in einem gemeinsamen Zeitungsbeitrag zu verstärkten internationalen Anstrengungen für eine "nachhaltige Waffenruhe" im Gazastreifen aufgerufen. "Wir alle müssen alles tun, was wir können, um den Weg für eine nachhaltige Waffenruhe zu ebnen, die zu einem nachhaltigen Frieden führt", erklärten Baerbock und Cameron in der britischen Zeitung "Sunday Times". Je schneller eine solche Waffenruhe komme, desto besser - "der Bedarf ist dringend", betonten die beiden Politiker. In diesem Konflikt seien schon "zu viele Zivilisten gestorben".

Allerdings lehnten es Baerbock und Cameron ab, von Israel eine "allgemeine und sofortige Waffenruhe" zu verlangen. Dies würde die Gründe ignorieren, warum Israel dazu gezwungen sei, sich selbst zu verteidigen, argumentierten sie: "Die Hamas hat Israel barbarisch angegriffen und feuert immer noch jeden Tag Raketen ab, um israelische Bürger zu töten." Die Hamas müsse "ihre Waffen niederlegen", forderten Baerbock und Cameron.

Nach Überzeugung von Kanzler Scholz muss jüdisches Leben in Deutschland eine Selbstverständlichkeit sein. Die Angehörigen der Geiseln in der Gewalt der Hamas fordern einen Stopp der Kampfhandlungen.