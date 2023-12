liveblog Nahost-Krieg ++ Israel erlaubt Einfuhr von mehr Treibstoff ++ Stand: 07.12.2023 02:31 Uhr

Israel erlaubt die Einfuhr von mehr Treibstoff in den Gazastreifen. Die EU erwägt offenbar schärfere Sanktionen gegen die Hamas und israelische Siedlergewalt. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Israel erlaubt die Einfuhr von mehr Treibstoff in den Süden des Gazastreifens. Das Sicherheitskabinett habe am Abend einer entsprechenden Empfehlung des Kriegskabinetts zugestimmt, teilte das Büro von Ministerpräsident Netanyahu mit. Eine Erhöhung der erlaubten Mindestmenge sei erforderlich, "um einen humanitären Zusammenbruch und den Ausbruch von Epidemien zu verhindern", hieß es weiter. Unklar war zunächst, um wie viel die Treibstoffmenge, die täglich in den Gazastreifen gebracht werden darf, konkret erhöht werden soll. Die USA hatten zuvor von Israel gefordert, mehr Hilfsgüter für den Gazastreifen zuzulassen. Nach israelischen Medienberichten will Washington, dass die tägliche Lieferung von 60.000 Litern Treibstoff verdoppelt oder gar verdreifacht werde.

Die Europäische Union (EU) berät einem Entwurf zufolge über eine Verschärfung der Sanktionen gegen die radikal-islamische Hamas und gewalttätige israelische Siedler im Westjordanland. Das Papier des diplomatischen Dienstes für die EU-Außenminister, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, enthält Optionen für ein Treffen am Montag in Brüssel über weitere Reaktionen auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Maßnahmen sollten stärker auf Finanzen und Desinformation abzielen, heißt es in dem Papier.

Die EU solle ein spezielles Sanktionsprogramm gegen die Hamas auflegen. Die radikal-islamistische Palästinensergruppe ist von der EU bereits als Terrororganisation eingestuft, was das Einfrieren aller Gelder oder Vermögenswerte in der EU ermöglicht. EU-Sanktionsbeschlüsse bedürfen in der Regel der Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten. Im aktuellen Konflikt fällt es den Staaten jedoch schwer, sich auf eine gemeinsame Position zu einigen, da sie den israelisch-palästinensischen Konflikt unterschiedlich bewerten.

