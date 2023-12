liveblog Krieg in Nahost ++ UN: Derzeit nur begrenzte Hilfslieferungen ++ Stand: 06.12.2023 02:48 Uhr

Laut UN gibt es derzeit nur begrenzte Hilfslieferungen nach Gaza. US-Präsident Biden hat die Weltgemeinschaft zur Verurteilung sexueller Gewalt durch die Hamas aufgerufen. Alle Entwicklungen im Liveblog.

In der US-Regierung wird nach einem Medienbericht mit einer Dauer der derzeitigen Phase der israelischen Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen von noch mehreren Wochen ausgegangen. Wie der US-Fernsehsender CNN unter Berufung auf mehrere ranghohe US-Regierungsbeamte berichtete, könnte Israel demnach im Januar zu einer "weniger intensiven, stark lokalisierten Strategie übergehen", die auf bestimmte Hamas-Terroristen und -Führer abziele.

Das Weiße Haus sei "zutiefst besorgt" darüber, wie sich die israelischen Operationen in den nächsten Wochen entwickeln werden, wurde ein namentlich nicht genannter ranghoher Regierungsbeamter zitiert. US-Außenminister Antony Blinken hatte kürzlich Israels Führung mit deutlichen Worten aufgefordert, Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Die zahlreichen Todesopfer unter der Zivilbevölkerung und die Vertreibung in einem Ausmaß, wie man sie im nördlichen Gaza gesehen habe, dürfe sich im Süden nicht wiederholen.

Die USA gaben derweil bekannt, für den Gazastreifen zusätzliche humanitäre Hilfe im Umfang von 21 Millionen Dollar (rund 19,4 Millionen Euro) bereitstellen zu wollen. Die Mittel sollen in die Errichtung eines Feldlazaretts fließen, gab die Direktorin der amerikanischen Behörde für internationale Entwicklung USAID, Samantha Power, bei einem Besuch im ägyptischen Al-Arisch bekannt. Die Stadt liegt rund 80 Kilometer von der Westgrenze des Gazastreifens entfernt und gilt als ein Abladeplatz für internationale Hilfsgüter, ehe sie in Lastwagen verladen und dann über den Grenzübergang Rafah in das abgeriegelte palästinensische Küstengebiet gefahren werden.

US-Präsident Joe Biden hat die Gewalt der Hamas gegen Frauen während des Angriffs auf Israel am 7. Oktober verurteilt. "Berichte von Frauen, die vergewaltigt wurden - wiederholt vergewaltigt - und deren Körper bei lebendigem Leib verstümmelt wurden, von Frauenleichen, die geschändet wurden, von Hamas-Terroristen, die Frauen und Mädchen so viel Schmerz und Leid wie möglich zufügten, bevor sie sie ermordeten. Das ist entsetzlich", sagt Biden unter Berufung auf Überlebende und Augenzeugen der Angriffe bei einer Spendengala in Boston.

Er rief internationale Organisationen, die Zivilgesellschaft und Einzelpersonen dazu auf, sexuelle Gewalt "ohne Ausnahme" zu verurteilen. In einer Erklärung auf ihrem Telegram-Kanal weist die terroristische Hamas die Vorwürfe zurück. Biden versuche "fälschlicherweise, ihre Kämpfer zu beschuldigen", am 7. Oktober sexuelle Gewalt und Vergewaltigung begangen zu haben.

In den Gazastreifen gelangen humanitäre Hilfsgüter wegen heftiger Kämpfe nach UN-Angaben aktuell nur in begrenztem Umfang. Derzeit würden Güter nur noch in die Region Rafah im Süden des Gebiets geliefert, teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric mit. Am Montag seien 100 Lastwagen mit Vorräten und 69.000 Litern Treibstoff über Ägypten in das Territorium gefahren, etwa die gleiche Menge wie am Sonntag.

Während der Feuerpause vom 24. bis zum 30. November seien es im Schnitt noch täglich 170 Lastwagen mit Hilfsgütern und 110.000 Litern Treibstoff gewesen, erklärte Dujarric. Im Hinblick auf die Lage vor Ort zitierte er die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in den besetzten Palästinensergebieten, Lynn Hastings, mit den Worten, dass "Unterkünfte keine Kapazität haben, das Gesundheitssystem am Boden liegt, und es einen Mangel an sauberem Trinkwasser gibt, keine ordentlichen sanitären Einrichtungen und Mangelernährung."

