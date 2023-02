Liveblog Erdbeben in Türkei und Syrien ++ Berichte über mehr als 180 Tote ++ Stand: 06.02.2023 07:30 Uhr

Bei schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind laut Medienberichten mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen. Es soll Hunderte Verletzte geben. Die Türkei bittet um internationale Hilfe. Die Entwicklungen im Liveblog.

USA bieten der Türkei Unterstützung nach Erdbeben an Das Weiße Haus hat der Türkei nach den schweren Erdbeben mit mehr als 200 Todesopfern die Unterstützung der USA angeboten. Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte, er habe türkischen Beamten mitgeteilt, dass die Vereinigten Staaten zur Hilfe bei den den Rettungsmaßnahmen bereit seien. In einem Tweet teilte Sullivan mit, die USA seien zutiefst besorgt über das zerstörerische Erdbeben in der Türkei und Syrien. Die Erdstöße kosteten in der Türkei und Syrien mehr als 230 Menschen das Leben.

Israel will Türkei nach Erdbeben humanitäre Hilfe leisten Israel will der Türkei nach dem schweren Erdbeben humanitäre Hilfe leisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant wies Armee und Verteidigungsministerium am Montag an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. "Unsere Sicherheitskräfte sind bereit, jegliche notwendige Hilfe zu leisten", sagte Galant. Israel habe Erfahrung mit Notfällen und dem Retten von Menschenleben. Der israelische Rettungsdienst Zaka teilte mit, man bereite die Entsendung einer Hilfsdelegation vor. Diese solle bei der Suche in eingestürzten Häusern helfen. Der israelische Außenminister Eli Cohen sprach der Türkei angesichts des schweren Erdbebens sein aufrichtiges Beileid aus und kündigte ebenfalls Hilfe seines Ministeriums an.

Italien schwächt Tsunami-Warnung wieder ab Nach italienische Behörden die Tsunami-Warnung infolge des Erdbeben im Südosten der Türkei erhöht haben, haben sie nun die Warnstufe wieder abgeschwächt.

Zahl der Toten auf 200 gestiegen Die Zahl der Todesopfer des schweren Erdbebens im Süden der Türkei und im Nordwesten Syriens ist weiter gestiegen. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 76 Toten in mindestens sieben türkischen Provinzen. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. Aus dem benachbarten Syrien wurden 131 Tote und mehr als 500 Verletzte gemeldet - die Gesamtzahl der Getöteten in beiden Ländern lag damit bei mindestens 207.

Mehr als 180 Tote nach Erdbeben Die Zahl der Toten ist nach Angaben der Nachrichtenagentur KNA auf mehr als 180 gestiegen. Örtliche Medien berichteten demnach unter Berufung auf Behördenangaben, in der Türkei seien bisher 76 Todesopfer gezählt worden, in Syrien mindestens 111.

Mindestens 111 Erdbeben-Tote in Syrien Bei dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind nach offiziellen Angaben alleine im Norden Syriens mindestens 111 Menschen getötet worden. Es seien 111 Tote und 516 Verletzte in den Provinzen Aleppo, Latakia und Tartus festgestellt worden, erklärte das syrische Gesundheitsministerium. Das Beben der Stärke 7,8 hatte sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien.

Berichte über mindestens 170 Tote Laut staatlichen Stellen sind bei den Beben in der türkisch-syrischen Grenzregion mindestens 170 Menschen ums Leben gekommen. In der Türkei starben mindestens 76 Menschen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Katastrophenschutzbehörde Afad berichtete. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. In Syrien seien zudem mindestens 99 Menschen ums Leben gekommen, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Viele Tote bei schwerem Erdbeben in der Türkei tagesschau 04:42 Uhr, 6.2.2023

Türkei bittet um internationale Hilfe Die türkische Regierung hat nach Erdbeben Rettungsteams aus dem ganzen Land zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, "wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen."

Zahlreiche Gebäude eingestürzt Nach Angaben des türkischen Innenministers sind mehrere Provinzen im Südosten des Landes vom Erdbeben betroffen, darunter Kahramanmaras und das mehr als 300 Kilometer weiter entfernte Diyarbakir. Zahlreiche Häuser stürzten ein. Alleine in der Provinz Malatya seien 140 Gebäude eingestürzt, berichtete der Sender CNN Türk.