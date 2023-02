Erdbeben in der Türkei und Syrien Mindestens 2300 Tote, Tausende Verletzte Stand: 06.02.2023 18:08 Uhr

Nach den heftigen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Todesopfer auf mindestens 2300. Tausende Menschen wurden verletzt, viele weitere werden noch unter den Trümmern vermutet. Internationale Hilfe ist angelaufen.

Nach einer der schwersten Erdbebenkatastrophen der letzten Jahrzehnte sind in der Südtürkei und Nordsyrien mehrere Tausend Tote zu befürchten. Die Zahl der Opfer wurde bis zum späten Nachmittag mit mindestens 2300 angegeben. Das tatsächliche Ausmaß ist noch nicht absehbar, da wohl noch Hunderte Menschen verschüttet waren.

Dem türkischen Katastrophendienst Afad zufolge hatte das Hauptbeben am Morgen mit Epizentrum im südtürkischen Kahramanmaras eine Stärke von 7,7. Mittags erschütterte ein Beben der Stärke 7,5 dieselbe Region, wie in Istanbul die Erdbebenwarte Kandilli meldete. Auch im Libanon und im Irak bebte die Erde, ebenso auf der nahe gelegenen Mittelmeerinsel Zypern.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach vom schwersten Beben seit 1939. Nach Angaben von EU-Vertretern war es eines der stärksten in der Region in mehr als 100 Jahren.

Rettungskräfte und Anwohner suchen verzweifelt nach Überlebenden unter den Trümmern. Man habe bisher mindestens 1541 Tote gezählt, sagte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay am Abend (Ortszeit). In Syrien stieg die Zahl der Toten auf mehr als 850, wie das Gesundheitsministerium und die Rettungsorganisation Weißhelme mitteilten. In Syrien seien mehr als 2300 Menschen verletzt worden. In der Türkei gab es bisherigen Erkenntnissen zufolge etwa 9700 Verletzte.

Tausende Gebäude eingestürzt

Im Katastrophengebiet, in dem Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind in beiden Ländern Tausende obdachlos geworden.

Vizepräsident Oktay zufolge stürzten 3471 Gebäude in der Türkei ein. Die Menschen sind dazu aufgerufen, wegen akuter Einsturzgefahr die Nächte draußen zu verbringen.

In Syrien sind nach Angaben der Weißhelme mehr als 133 Gebäude vollständig eingestürzt und 272 teilweise zerstört worden.

Internationale Hilfe auf dem Weg

Die internationale Hilfe ist angelaufen. Die NATO-Mitglieder seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren, teilte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg auf Twitter mit.

Die Türkei hat bereits eine Aufstellung an die NATO-Bündniszentrale weitergeleitet. Demnach braucht sie medizinische Nothilfeteams, notfallmedizinische Ausrüstung sowie Such- und Rettungsteams, die auch unter schweren Bedingungen arbeiten können. Konkret werden zudem drei für extreme Wetterbedingungen geeignete Feldkrankenhäuser und Personal für deren Einrichtung genannt.

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich "zutiefst traurig" über die Katastrophe. Die Vereinten Nationen stünden bereit, um Nothilfe zu leisten.

EU-Rettungsteams auf dem Weg

Zehn Such- und Rettungsteams seien bereits von der Europäischen Union entsandt worden, erklärte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic auf Twitter. Zur Unterstützung wurde auch der Copernicus-Satellitendienst der EU aktiviert. Mit dessen Daten können unter anderem Lagekarten erstellt werden, die ein detailliertes Ausmaß der Schäden zeigen.

Die Bundesregierung will ebenfalls Hilfe schicken. "Das Technische Hilfswerk kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungseinheiten bereitstellen", erklärte Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Auch Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereite das THW bereits vor. Ein Krisenstab im Auswärtigen Amt soll über die Koordinierung beraten.

Botschafter dankt für "Welle der Solidarität der Deutschen"

Der türkische Botschafter in Berlin, Ahmet Basar Sen, dankte "für die immense Welle der Solidarität der Deutschen". Er sei im engen Austausch mit der Bundespolizei, dem Innen- und Außenministerium und dem Kanzleramt, erklärte der Botschafter. "Die gewaltige Erdbebenkatastrophe, die heute unser Land getroffen hat, erfüllt sowohl die Türkei als auch unsere Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben, mit großer Trauer", sagte er. "Seit den frühen Morgenstunden befinden sich sowohl unsere Botschaft in Berlin als auch unsere Generalkonsulate in Deutschland im Ausnahmezustand."

Biden: "Jede notwendige Hilfe leisten"

Auch die USA boten ihre Hilfe an. "Ich bin zutiefst traurig über den Verlust an Menschenleben und die Zerstörung durch das Erdbeben in der Türkei und in Syrien", erklärte US-Präsident Joe Biden auf Twitter. "Ich habe mein Team angewiesen, die Situation in Koordination mit der Türkei weiterhin genau zu beobachten und jede notwendige Hilfe zu leisten."

Nach Angaben von Außenminister Antony Blinken ist die erste Unterstützung aus den USA für die Türkei bereits unterwegs. In Syrien seien zudem humanitäre Organisationen im Einsatz, die von den USA unterstützt würden, heißt es in einer Erklärung.

Humanitäre Hilfe aus Israel, Indien und Russland

Israel kündigte ebenfalls an, der Türkei humanitäre Hilfe zu leisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant wies Armee und Verteidigungsministerium an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Auch in Syrien wolle Israel humanitäre Hilfe leisten, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Offiziell befinden sich Israel und Syrien im Krieg. Wie die Hilfe für Syrien konkret aussehen soll, ist noch nicht bekannt.

Auch Indien kündigte Unterstützung an. Such- und Rettungsteams des indischen Katastrophenschutzes mit trainierten Hunden und entsprechender Ausrüstung sowie Ärzte und Rettungssanitäter mit wichtiger Medizin sollen geschickt werden, teilte das Außenministerium in Neu Delhi mit.

Russland will nach eigenen Angaben Rettungsteams in die Türkei und nach Syrien schicken. Der Minister für Katastrophenschutz, Aleksandr Kurenkow, teilte mit, 100 Such- und Rettungskräfte stünden für die Erdbebengebiete bereit. Auch Griechenland erklärte sich trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken.