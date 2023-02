Stärke von 7,5 Weiteres Beben erschüttert Türkei Stand: 06.02.2023 12:21 Uhr

Nach heftigen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet am Morgen wird aus dem Südosten der Türkei nun ein weiterer Erdstoß der Stärke 7,5 gemeldet. Offiziell sprechen die Behörden beider Länder bislang von mehr als 1400 Opfern. Internationale Hilfe ist auf dem Weg.

Nach mehreren schweren Erdbeben in der östlichen Mittelmeeregion ist es am Mittag zu einem neuen Beben im Südosten der Türkei gekommen. Laut US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 7,5.

Das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul. Auch in Syrien und im Libanon bebte die Erde.

Die Zahl der Toten in der türkisch-syrischen Grenzregion ist nach den ersten Beben vom Morgen auf mehr als 1400 gestiegen. Allein in der Türkei kamen 912 Menschen ums Leben. Mehr als 5300 Menschen seien verletzt worden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Zudem retteten Einsatzkräfte bislang mehr als 2400 Menschen aus den Trümmern.

In Syrien stieg die Zahl der Todesopfer laut der Nachrichtenagentur dpa auf 547 Tote. Die Lage ist allerdings unübersichtlich: In syrischen und internationalen Medien gibt es unterschiedliche Angaben zur Zahl der Toten.

Rund 1600 Menschen seien verletzt worden, berichteten der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh im syrischen Staatsfernsehen sowie die Rettungsorganisation Weißhelme, die in von Rebellen kontrollierten Gebieten des Landes arbeitet.

Zahlreiche Gebäude eingestürzt

In einem Gebiet von den syrischen Städten Aleppo und Hama bis in das türkische Diyarbakir, mehr als 330 Kilometer nordöstlich, stürzten zahlreiche Gebäude ein. Rettungskräfte und Anwohner suchen verzweifelt nach Überlebenden unter den Trümmern. In der Türkei stürzte ein Krankenhaus ein, aus medizinischen Einrichtungen in Syrien wurden Patienten evakuiert, darunter Neugeborene.

Auf der syrischen Seite der Grenze erschütterte das Beben von der Opposition kontrollierte Regionen, in denen rund vier Millionen Menschen leben, die wegen des Bürgerkriegs aus anderen Teilen des Landes vertrieben wurden. Die ohnehin überlasteten Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäuser waren nach Angaben der Rettungskräfte schnell überfüllt. Andere mussten geräumt werden, darunter eine Entbindungsklinik, wie die medizinische Organisation SAMS mitteilte.

Internationale Hilfe auf dem Weg

Die internationale Hilfe läuft an. Die NATO-Mitglieder seien dabei, Unterstützung zu mobilisieren, teilte der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Erste Rettungsteams aus den Niederlanden und Rumänien wurden bereits von der Europäischen Union entsandt, erklärte der zuständige EU-Kommissar Janez Lenarcic auf Twitter. Die Bundesregierung will ebenfalls Hilfe schicken. Details zum Umfang der Unterstützung teilte Bundeskanzler Olaf Scholz nicht mit.

Auch Griechenland erklärte sich trotz der schweren Spannungen mit der Türkei bereit, Rettungsmannschaften in das Erdbebengebiet zu schicken. Israel kündigte ebenfalls an, der Türkei humanitäre Hilfe zu leisten. Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant wies Armee und Verteidigungsministerium an, entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

Russland will nach eigenen Angaben Rettungsteams in die Türkei und nach Syrien schicken. Der Minister für Katastrophenschutz, Aleksandr Kurenkow, teilte mit, 100 Such- und Rettungskräfte stünden für die Erdbebengebiete bereit.