Coronavirus-Pandemie 03.04.2022

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken, sie liegt laut RKI jetzt bei knapp 1458. Der Städtetag drängt auf die Einführung der allgemeinen Impfpflicht. Die Entwicklungen im Liveblog.

RKI meldet 74.053 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 1457,9 Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 74.053 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Das sind 37.171 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 111.224 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit die Zahl der bestätigten Infektionen in Deutschland bei mehr als 21,62 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1457,9 von 1531,5 am Vortag. 42 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 130.029.

Städtetag warnt vor Scheitern der allgemeinen Impfpflicht Der Deutsche Städtetag hat vor einem Scheitern der allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus gewarnt. "Wir riskieren im Herbst wieder viele schwere Krankheitsverläufe, falls die Impfpflicht nicht kommt", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Um die Impfquote deutlich zu erhöhen, sei eine Impfpflicht ab 18 Jahren eindeutig besser geeignet als eine ab 50 Jahren, betonte Dedy mit Blick auf mehrere Anträge für die anstehende Entscheidung des Bundestages. Dedy rief die Bürger dazu auf, sich impfen zu lassen. "Schützen Sie sich und andere, damit die Folgen der nächsten Corona-Welle nicht zu hart werden", appellierte er an die Menschen.

Lindner: Weiterhin kostenlose Tests und Impfungen Auch nach dem weitgehenden Auslaufen der Corona-Schutzmaßnahmen soll es nach Angaben von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) kostenlose Impfmöglichkeiten und Testangebote geben. "Die Pandemie ist nicht überwunden. Deshalb werde ich als Finanzminister dafür sorgen, dass es weiter kostenlose Tests und Impfangebote gibt", sagte Lindner der "Bild am Sonntag". "Empfindliche Freiheitseinschränkungen" im ganzen Land seien jedoch nicht mehr verhältnismäßig, da gegenwärtig keine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Am 2. April liefen in den meisten Bundesländern die Übergangsregeln beim Infektionsschutz aus. Damit fallen die meisten Corona-Beschränkungen weg, Bundesländer können sie nur noch in sogenannten Hotspot-Regionen verschärfen. Die Abschaffung der Schutzmaßnahmen hatte in der Ampel-Koalition vor allem die FDP durchgesetzt.