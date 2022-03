Liveblog Corona-Pandemie ++ China weitet Lockdown aus ++ Stand: 20.03.2022 15:03 Uhr

Angesichts steigender Infektionszahlen haben Chinas Behörden für Millionen weitere Menschen einen Lockdown verhängt. Der Lehrerverband warnt vor "Durchseuchung" von Schulen. Die Entwicklungen im Liveblog.

Lockdowns in China ausgeweitet Angesichts steigender Infektionszahlen und der ersten Corona-Toten seit mehr als einem Jahr haben Chinas Behörden für Millionen weitere Menschen einen Lockdown verhängt. In Jilin, der zweitgrößten Stadt der gleichnamigen nordöstlichen Provinz, sollen ab Montagabend etwa 4,5 Millionen Menschen ihre Häuser drei Tage lang nicht mehr verlassen, wie die örtlichen Behörden mitteilten. In der Provinzhauptstadt Changchun werden die Corona-Restriktionen ebenfalls für drei Tage verschärft. Seit dem 11. März durften die neun Millionen Einwohner der Stadt nur alle zwei Tage ihre Wohnung verlassen, um Lebensmittel einzukaufen. Nun soll vorerst nur noch medizinisches und anderes zur Pandemie-Bekämpfung notwendiges Personal nach draußen gehen dürfen. Von den mehr als 4000 Corona-Neuinfektionen, die am Sonntag in China registriert wurden, wurden zwei Drittel in der an Russland und Nordkorea grenzenden Provinz Jilin nachgewiesen. Am Samstag hatte die Volksrepublik in Jilin ihre ersten zwei Corona-Toten seit mehr als einem Jahr verzeichnet.

Hongkong: Lam erwägt Lockerungen Hongkong will angesichts eines Abwärtstrends bei den Corona-Zahlen eine Lockerung der wegen der Infektionslage erlassenen Abstandsregeln in Erwägung ziehen. Anfang März hatte die chinesische Stadt und Sonderverwaltungszone mehr als 50.000 Corona-Infektionen an einem Tag verzeichnet, am Samstag wurden nach Angaben der Behörden 16.583 Fälle registriert. Regierungschefin Carrie Lam erklärte: "Nachdem wir den Höhepunkt, den Sie hier gesehen haben, durchlaufen haben... denke ich, dass eine verantwortungsbewusste Regierung diese Maßnahmen regelmäßig und energisch überprüfen sollte, um festzustellen, ob es Raum für Anpassungen gibt." Lam sagte, sie wolle die Ergebnisse einer solchen Überprüfung am Montag vorlegen. Hongkong hat in der Pandemie mehr als eine Million Ansteckungen mit dem Coronavirus verzeichnet. Den Daten vom Samstag zufolge gab es insgesamt 5437 Corona-Todesfälle - mehr als in Festland-China, wo die Zahl der Toten mit 4638 angegeben wurde.

Lockern trotz hoher Inzidenz - wie passt das zusammen? Nach einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes fallen ab heute einige Corona-Schutzmaßnahmen weg. Ist das neue Infektionsschutzgesetz verantwortungslos oder sind die Lockerungen der richtige Schritt in Richtung einer neuen Normalität? Was die Zahlen verraten und wie Experten auf die Lage blicken: Corona-Lockerungen trotz hoher Inzidenzen ndr Ist das neue Infektionsschutzgesetz verantwortungslos oder sind die Lockerungen der richtige Schritt in Richtung einer neuen Normalität?

Lehrerverband warnt vor "Durchseuchung" von Schulen Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnt angesichts der steigenden Corona-Zahlen vor einem schnellen Wegfall der Maskenpflicht an den Schulen. Damit würden die Schulen "zur Durchseuchung freigegeben", sagte Meidinger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Mir bereitet es große Sorgen, wie schnell die Maskenpflicht in den Schulen in vielen Bundesländern jetzt wegfällt - und das, obwohl wir uns noch immer mitten in der Omikron-Welle befinden und die Infektionszahlen wieder steigen." Besonders problematisch sei das Ende der Maskenpflicht, wenn gleichzeitig auch noch die Testpflicht an den Schulen in einigen Bundesländern stark eingeschränkt oder beendet werde, kritisierte der Verbandspräsident. Ein zu schnelles Ende der Vorsichtsmaßnahmen nehme auch keine Rücksicht auf Kinder mit Vorerkrankungen und auf Familien mit Risikopersonen im Haushalt oder engeren Umfeld.

RKI: 131.792 Neuinfektionen - Inzidenz bei 1708,7 Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 131.792 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 14.815 Fälle weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 146.607 positive Tests gemeldet wurden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 18,68 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1708,7 von 1735 am Vortag. 49 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 126.916.

DGB-Chef fordert Beibehaltung der Homeoffice-Pflicht Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, fordert eine rasche Rücknahme von Corona-Lockerungen. "Wir haben Rekord-Inzidenzen, und im Herbst kann sich die Lage noch einmal verschlechtern", sagte Hoffmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ich plädiere dafür, das Infektionsschutzgesetz und auch die Covid-Arbeitsschutzverordnung rasch nachzuschärfen. Wir dürfen nicht riskieren, dass der Arbeitsplatz wieder zu einem Infektionsherd wird." Hoffmann betonte: "Unter den Bedingungen der Pandemie sollte die Homeoffice-Pflicht beibehalten werden." Zwar hielten viele Unternehmen über den 20. März hinaus auf der Basis von Betriebsvereinbarungen am Homeoffice fest. Allerdings gebe es auch Unternehmen, die Homeoffice partout nicht wollten. "Deshalb brauchen wir die Verpflichtung."