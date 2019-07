Kanzlerin Merkel hat eine "neue Partnerin in Brüssel", die Grünen sprechen von einer "Hau-Ruck-Aktion". Für die neue EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gibt es die besten Wünsche - und mahnende Worte.

Spitzenpolitiker in Berlin haben der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zum Wahlsieg gratuliert. Bundeskanzlerin Merkel bezeichnete sie als "überzeugte und überzeugende Europäerin". Von der Leyen werde mit großem Elan die Herausforderungen angehen, "vor denen wir als Europäische Union stehen".

Merkel erklärte, sie verliere zwar eine langjährige Ministerin, gewinne aber eine neue Partnerin in Brüssel: "Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit." Mit von der Leyen gebe es zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der Kommission "und nach über 50 Jahren auch wieder eine Deutsche an der Spitze der europäischen Exekutive".

"Ministerin verloren, neue Partnerin in Brüssel gewonnen", sagte Kanzlerin Merkel zur Wahl von der Leyens.

"Besonders herausfordernde Zeit"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte, von der Leyen übernehme das Amt in einer besonders herausfordernden Zeit. Vielfach werde die Bedeutung der europäischen Einigung in Zweifel gezogen. "Gleichzeitig ruhen große Hoffnungen auf Deutschland als Garant für die Stabilität der EU", hieß es in seinem Schreiben an die bisherige Verteidigungsministerin.

Steinmeier rief zu Einigkeit in der EU auf und forderte "kraftvolle Antworten auf große Zukunftsfragen". Als Beispiele nannte er den Klimaschutz, Flucht und Migration, die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Digitalisierung. Er sei überzeugt, erklärte der Bundespräsident, dass von der Leyen verloren gegangenes Vertrauen und Einigkeit zurückgewinnen könne.

Widerstand und Glückwünsche

Auch die SPD gratulierte von der Leyen zur Wahl, obwohl die deutschen SPD-Europaabgeordneten angekündigt hatten, gegen von der Leyen zu stimmen. Bundesaußenminister Heiko Maas erklärte, von der Leyen habe in ihrer Rede für eine vereinte und starke EU geworben. Daran wolle man nun gemeinsam arbeiten. Maas lobte, von der Leyen habe sich zu einem sozialen und solidarischen Europa bekannt.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von großen Herausforderungen für von der Leyen. Diese könne man nur als geeintes, souveränes und solidarisches Europa lösen. "Deshalb ist es gut, dass die künftige Kommissionspräsidentin zentrale Vorhaben aufgegriffen hat." Als Beispiele nannte er eine faire Besteuerung von Unternehmen und eine starke Klimapolitik.

Kritik von den Grünen

Die Grünen hatten sich ebenfalls gegen von der Leyen ausgesprochen, sie gratulierten nun und übten zugleich Kritik: Dass die CDU-Politikerin erst kurz vor ihrer Wahl zentrale Themen zur Sprache gebracht habe, zeige, "wie kontraproduktiv die Hau-Ruck-Aktion des Rates gegen das Europäische Parlament war", erklärten die Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck.

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte das Verhalten von SPD und Grünen, gegen von der Leyen zu stimmen. Im EU-Parlament habe es eine deutliche Mehrheit bei Liberalen und Sozialdemokraten gegeben. Umso seltsamer und befremdlicher sei die Tatsache, sagte Kramp-Karrenbauer, dass die erste Deutsche an der Kommissionsspitze seit mehr als 50 Jahren nicht von SPD- und Grünen-Abgeordneten unterstützt worden sei.

Kramp-Karrenbauer warf der SPD eine Kampagne gegen von der Leyen im Europaparlament vor. Umso erfreuter sei sie, dass die CDU-Politikerin nun gewählt sei. Von der Leyen sei eine "Europäerin durch und durch".