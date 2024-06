Warnung des DWD Erneute Unwetter im Süden Stand: 26.06.2024 19:01 Uhr

Der Sommer bleibt nass - vor allem im Süden des Landes. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor örtlichen Gewittern mit Starkregen und Hagelschlag. In einigen Regionen gab es bereits Überschwemmungen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor lokalen Unwettern mit Starkregen und Hagel im Süden Deutschlands. Bis Donnerstagvormittag können vor allem entlang und südlich der Donau wiederholt Gewitter auftreten, teilten die Meteorologen mit.

Laut den Prognosen kann es dabei lokal heftigen Starkregen mit 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und mit bis zu 60 Litern pro Quadratmetern in wenigen Stunden auftreten. In räumlich sehr eng begrenzten Flächen seien auch 80 Liter pro Quadratmeter in wenigen Stunden möglich.

"Dieser tritt zwar nur sehr lokal und eng begrenzt auf", erklärte die DWD-Meteorologin Tanja Eger. Aber dort könne es durchaus heftig werden. "Dann ist mit vollgelaufenen Kellern und Tiefgaragen zu rechnen, kleine Bäche können kurzzeitig anschwellen." Es bestehe die örtliche Gefahr von Sturzfluten und Hochwasser an Bächen und kleinen Flüssen, hieß es.

Überschwemmungen in mehreren Regionen

Bei Temperaturen von bis zu 32 Grad ist neben Bayern vor allem Baden-Württemberg betroffen. Hier gab es bereits heute Überschwemmungen in mehreren Regionen. Betroffen war etwa der Bodenseekreis. Dort gab es schwere Gewitter mit Starkregen. Die Feuerwehren waren in vielen Gemeinden im Dauereinsatz, es kam zu vollgelaufenen Kellern, überfluteten Straßen und Stromausfällen.

Auch EM-Fans spürten die Auswirkungen: Wegen der Unwetterwarnung wurden die Fan-Zones in Stuttgart kurzzeitig geräumt und nach rund einer Stunde wieder geöffnet. Auch der Zugverkehr im Großraum Stuttgart wurde durch das Wetter beeinträchtigt.

Für Freitag warnen Experten vor kräftigen Gewittern mit heftigem Starkregen, größerem Hagel und teils schweren Sturmböen.

Starkregen in Bayern

Auch in Bayern erwarten Meteorologen teils heftige Unwetter. Bis in die Nacht zum Donnerstag seien stellenweise auch extrem heftige Niederschläge in kurzer Zeit wahrscheinlich, mit Mengen um 50 Liter Wasser pro Quadratmeter, teilte der DWD mit. Der Schwerpunkt liege dabei im Alpenvorland und nördlich davon.

In einigen Regionen gab es bereits heute heftige Regenfälle. Im Ostallgäu liefen nach Angaben der Behörden einige Keller voll. Für Teile Südbayerns wurde eine Unwetterwarnung herausgegeben. Teile der Fan-Zones in München sind nur eingeschränkt geöffnet.

Auch anderen Regionen drohen Unwetter

Auch in der Mitte des Landes kann es laut DWD vereinzelte Gewitter geben. In den kommenden Tagen sind dann auch im Norden und Osten Gewitter mit Unwetter möglich. In Sachsen drohen am Donnerstag laut DWD erste Schauer und Gewitter. Es müsse örtlich mit "heftigem Starkregen oder auch teils größerem Hagel" gerechnet werden. Das gewittrige Wetter soll auch am Freitag anhalten, es bleibt dabei zunächst heiß bei schwülen bis zu 30 Grad.