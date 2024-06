Gewitter über Deutschland Schäden durch Hagel und Sturm Stand: 19.06.2024 09:24 Uhr

Über die Mitte Deutschland sind kräftige Gewitter hinweggezogen. Die Polizei musste wegen umgestürzter Bäume ausrücken, einige EM-Fanzonen wurden gesperrt. In Brandenburg bleibt eine wichtige Bahnstrecke gesperrt.

Kräftige Gewitter mit Unwetter-Potenzial sind gestern über Teile Deutschlands gezogen. Straßen wurden überflutet, Bäume stürzten um. Mit deutlichen Worten hatten Meteorologen auf mögliche Gefahren hingewiesen - auch weil wegen der Fußball-Europameisterschaft viele unter freiem Himmel die Spiele verfolgen. So wurden vorsorglich Fan-Zonen in mehreren Bundesländern geschlossen.

In Dortmund, wo die Partie Türkei gegen Georgien ausgetragen wurde, konnten Interessierte das Spiel nicht von den Fanmeilen aus betrachten. Am zweiten Spielort Leipzig schlossen die Veranstalter letztlich die EM-Fanzone wegen des anhaltenden Regens.

Von den Gewittern am Dienstag waren Regionen in einem breiten Streifen in der Mitte Deutschlands von West nach Ost betroffen. In der Nacht zum Mittwoch beruhigte sich das Wetter wieder. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob alle Unwetterwarnungen auf.

Ein Mensch verletzt, Schäden durch möglichen Tornado

Nach den schweren Überschwemmungen im Süden des Landes in den vergangenen Wochen ist die Sorge vor Unwettern groß - auch weil die Böden kaum noch Wasser aufnehmen können. Auf den Straßen gab es vereinzelt Unfälle, weil Wasser auf den Fahrbahnen stand. Auf der Autobahn 4 bei Weimar geriet laut Polizei ein Auto vermutlich wegen Aquaplanings ins Schleudern und prallte mit einem Lkw mit Gefahrgutladung zusammen.

Im brandenburgischen Elbe-Elster-Kreis wurde bei einem Unwetter ein Mensch schwer verletzt. Wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Lausitz sagte, sei ein Baum auf ein fahrendes Auto gestürzt. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt habe es bei der Leitstelle etwa 80 bis 90 wetterbedingte Einsätze gegeben - meist aufgrund umgefallener Bäume und einige wegen Blitzeinschlägen. In Cottbus habe nach einem Blitzeinschlag ein Haus gebrannt.

Im Landkreis Meißen in Sachsen lösten starke Windböen mehrere Einsätze aus. Die Feuerwehr habe der Leitstelle einen Tornado in der Kleinstadt Gröditz gemeldet, teilte ein Polizeisprecher mit. Dort sei unter anderem ein Baum auf Bahnschienen gefallen. Nach DWD-Angaben ist ein Tornado "durchaus möglich", allerdings müsse dies erst geprüft werden, hieß es.

Schwerer Hagel und beschädigte Häuser

Im Süden Thüringens beschädigten größere Hagelkörner Autos und Dächer. Eine Straße im Landkreis Hildburghausen wurde komplett mit golfballgroßen Hagelkörnern bedeckt. Die Straße sei geräumt worden und wieder befahrbar, teilte die Polizei mit. Unfälle habe es keine gegeben.

Im hessischen Vogelsbergkreis wurde etwa 30 Häuser in Kirtorf durch das Unwetter beschädigt. Unter anderem seien Bäume umgefallen und mehrere Dächer abgedeckt worden, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Eine Schadenshöhe sei bislang nicht bekannt. Auch der Verkehr war betroffen: Ein Baum sei auf eine Landstraße gestürzt und auf die Bundesstraße 62 sei Geröll und Schlamm geraten. Beide Straßen seien für mehrere Stunden gesperrt gewesen.

Bahnverkehr beeinträchtigt

Auch bei der Bahn gibt es Behinderungen: Die Zugstrecke zwischen Dresden und Berlin bleibt nach einem unwetterbedingten Schaden an der Oberleitung vorerst gesperrt. Die Räum- und Reparaturarbeiten werden den Tag über andauern, Züge werden umgeleitet, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Morgen.

Am Dienstagabend war ein Eurocity auf dem Weg nach Prag in Brandenburg gestrandet, nachdem ein Baum auf die Oberleitung gestürzt war. Bei Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) mussten die Fahrgäste den Zug verlassen und wurden mit Bussen weitertransportiert.

Darüber, wie viele Menschen betroffen waren, liegen der Deutschen Bahn noch keine Zahlen vor. Auch dazu, wie lange die Streckensperrung noch bestehen wird, könne man keine Prognose abgeben, so der Sprecher.