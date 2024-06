Unwetterwarnungen Kräftige Gewitter ziehen über Deutschland Stand: 21.06.2024 19:10 Uhr

Veranstalter von Musikfestivals und EM-Besucher blicken an diesem Wochenende mit Sorge zum Himmel. In einigen Regionen Deutschlands wird vor Unwettern gewarnt. In Sachsen-Anhalt war die Feuerwehr bereits im Einsatz.

Unwetterwarnungen in einigen Teilen Deutschlands haben auch Auswirkungen auf Musikfestivals und EM-Fanmeilen für dieses Wochenende. Veranstalter versuchen sich so gut wie möglich vorzubereiten. Einschränkungen gab es bereits am Nachmittag. In Sachsen-Anhalt und Thüringen musste die Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Die Stadt Leipzig hatte die Eröffnung der EM-Fanzone auf dem Augustusplatz in der Innenstadt von 13 auf 16 Uhr verschoben. Am Abend treffen die Nationalmannschaften der Niederlande und Frankreichs aufeinander.

Schon am Dienstag war der Leipziger Fanbereich wegen drohender Unwetter aus Sicherheitsgründen zwischenzeitlich geschlossen worden.

Mehrere Musikgroßveranstaltungen, wie das "Southside" in Neuhausen ob Eck nördlich des Bodensees oder das "Hurricane" im niedersächsischen Scheeßel könnten durch Regen und Gewitter beeinträchtigt werden. Im Rostocker Ostseestadion ist zudem ein Konzert des Sängers Peter Maffay geplant. Deutschlandweit geht außerdem das Musikfestival Fête de la Musique in seine nächste Runde. Allein in Berlin sind hunderte Auftritte geplant.

Feuerwehreinsätze in Sachsen-Anhalt und Thüringen

In Sachsen-Anhalt war die Feuerwehr am Nachmittag im Landkreis Mansfeld-Südharz an vielen Stellen bereits im Einsatz. Zahlreiche Kräfte seien unterwegs, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zu Beeinträchtigungen kam es auch auf der Autobahn 38 bei Eisleben.

In Thüringen rückte die Feuerwehr in einigen Landkreisen zu Einsätzen aus. In Gotha etwa waren Gullys und Keller überflutet, wie das Landratsamt mitteilte.

Frankfurt schließt Teile der Fanzone vorübergehend

Ein Abschnitt der Frankfurter Fußball-EM-Fanzone am Mainufer wurde am Freitagabend wegen eines Gewitters vorübergehend geschlossen und geräumt. Es sei ein Baum im Public-Viewing-Bereich umgefallen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr sei mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Gegen Ende der ersten Halbzeit des Spiels Polen gegen Österreich durften Fußballfans in die Fanzone zurückkehren.

Unwetterwarnungen für Osten und Westen Deutschlands

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war ab dem Nachmittag vor allem im Südosten und Osten mit einer erhöhten Unwettergefahr zu rechnen. Das teilte der DWD in seinem Warnlagebericht mit. Bis zum Abend seien Hagel, schwere Sturm- und Orkanböen sowie heftigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter zu erwarten. Im Osten seien zudem einzelne Tornados nicht ausgeschlossen.

Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind demnach in fast allen Regionen Deutschlands möglich. Auch für Westdeutschland wurde gewarnt.

Spätestens ab Sonntag soll sich das Wetter deutlich beruhigen. Am Samstag seien noch im Nordosten und Osten einzelne Schauer, im Süden einzelne Gewitter mit Starkregen möglich, hieß es vom DWD.