Reaktion auf Nord-Stream-Berichte "Keine voreiligen Schlüsse ziehen" Stand: 08.03.2023 11:03 Uhr

Laut Recherchen, an denen auch die ARD beteiligt war, führen Spuren der Nord-Stream-Explosionen in die Ukraine. Deutsche Politiker betonten, weitere Ermittlungen abwarten zu wollen. Sowohl Kiew als auch Moskau bezweifeln die Hinweise.

Nach den Berichten über mögliche Verursacher der Explosionen der Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 haben sich deutsche Politiker zurückhaltend geäußert. So betonte etwa Außenministerin Annalena Baerbock, dass die zuständigen Behörden zunächst ihre Ermittlungen zu Ende führen müssten.

"Natürlich verfolgen wir alle Berichte und auch alle Erkenntnisse, die es von unterschiedlichen Akteuren gibt, ganz, ganz intensiv", sagte die Grünen-Politikerin bei ihrem Besuch in der Kurden-Hauptstadt Erbil auf eine entsprechende Journalistenfrage. Aber weitere Ermittlungen abzuwarten, sei nötig, damit "wir dann von Seite der Regierung aufgrund dieser Erkenntnisse dann auch Beurteilungen treffen können und nicht voreilig aus Berichten heraus Schlüsse für uns ziehen".

Bild: ARD-aktuell

Pistorius: "Abwarten, was sich davon wirklich bestätigt"

Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius reagierte verhalten. Er nehme die Rechercheergebnisse mit großem Interesse zur Kenntnis, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. "Aber wir müssen jetzt mal abwarten, was sich davon wirklich bestätigt. Jetzt hypothetisch zu kommentieren, was wäre wenn, halte ich jetzt für nicht zielführend. Das muss geklärt werden."

In internationalen Sicherheitskreisen wird eine "False Flag"-Operation nicht ausgeschlossen - also dass Spuren bewusst gelegt worden sind, die auf die Ukraine als Verursacher hindeuten. "Das wäre nicht das erste Mal in der Geschichte solcher Ereignisse. Von daher hüte ich mich davor, voreilige Schlüsse zu ziehen", sagte Pistorius. Bislang haben Ermittler den Recherchen zufolge aber keine Hinweise auf ein solches Szenario gefunden.

Weiter betonte Pistorius, es müsse deutlich unterschieden werden, "ob es eine ukrainische Gruppe war - also im ukrainischen Auftrag gewesen sein könnte - oder eine pro-ukrainische ohne Wissen der Regierung".

Für weitere Aufklärung sprach sich auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschuss im Bundestag, Michael Roth, aus. "Ich hoffe, dass man jetzt auch noch Licht hinter das Dunkel bringen kann, vor allem auch bei der Frage, wer ist denn der eigentliche Auftraggeber", sagte der SPD-Politiker auf RTL/ntv laut einer Mitteilung der Sender. Er nehme aber zur Kenntnis, dass die Regierungen in Kiew und Washington eine Beteiligung ausgeschlossen hätten. Er habe keine Lust mehr, sich entsprechende Verschwörungstheorien anzuhören. "Das wird ja auch ganz bewusst von russischer Seite angeheizt."

Russland sieht in Berichten Ablenkung

Russland wertete die Berichte hingegen als Ablenkungsmanöver. "Es ist einfach ein Mittel, um den Verdacht von denjenigen in offiziellen Regierungspositionen, die die Angriffe in der Ostsee angeordnet und koordiniert haben, auf irgendwelche abstrakten Personen zu lenken", erklärte die russische Botschaft in den Vereinigten Staaten auf der Nachrichtenplattform Telegram. Moskau macht für den Anschlag die Geheimdienste der USA und Großbritanniens verantwortlich.

Außerdem forderte der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow schnelle und transparente Untersuchungen der Explosionen. Erst vor einigen Tagen habe Russland entsprechende Mitteilungen Dänemarks und Schwedens erhalten. "Das ist nicht nur seltsam. Das riecht nach einem gigantischen Verbrechen."

Kiew: Nichts mit Anschlägen zu tun

Der ukrainische Präsidentenberater Michail Podolyak erklärte auf eine Anfrage von ARD-Hauptstadtstudio, "Kontraste", SWR und der "ZEIT", die Ukraine habe "natürlich nichts mit den Anschlägen auf Nord Stream 2 zu tun". Auf Twitter schrieb er zudem, Kiew habe auch "keine Informationen über 'pro-ukrainische Sabotagegruppen'".

Ähnlicher Bericht der "New York Times"

Die US-Zeitung "New York Times" hatte etwa zeitgleich mit den deutschen Berichten von Hinweisen auf eine pro-ukrainische Gruppe berichtet. Sie berief sich auf nicht namentlich genannte US-Regierungsbeamte. Der Bericht der "New York Times" geht damit in eine ähnliche Richtung wie die deutschen Recherchen.

Laut den Recherchen von ARD, SWR und der "Zeit" gibt es im Zusammenhang mit den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 von Ende September 2022 Spuren, die in die Ukraine führen. Es gab demnach aber keine Beweise dafür, dass die ukrainische Regierung für die Zerstörung der Pipelines verantwortlich wäre.

Die Pipelines waren im Herbst bei Detonationen schwer beschädigt worden. Die Ermittler kamen schnell zu dem Schluss, dass Sabotage hinter den Explosionen steckte.