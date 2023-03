Nord-Stream-Ermittlungen Bundesanwalt bestätigt Schiffsdurchsuchung Stand: 08.03.2023 11:14 Uhr

Die Bundesanwaltschaft hat ein Schiff durchsuchen lassen, das im Verdacht steht, an den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines beteiligt gewesen zu sein. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio. Die Ermittlungen dauern demnach an.

Bereits gestern hatten Recherchen des ARD-Hauptstadtstudios, des ARD-Politikmagazins "Kontraste", des SWR und der "Zeit" ergeben, dass ein Durchbruch bei den Ermittlungen zu den Anschlägen auf die Nord-Stream-Pipelines erzielt wurde. Nun sich die Generalbundesanwalt dazu geäußert.

Sie bestätigte gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, Kontraste, SWR und der "Zeit" wesentliche Ergebnisse der Recherche. Der Generalbundesanwalt habe demnach Mitte Januar ein deutsches Schiff einer polnischen Firma identifiziert, das bei dem Anschlag auf die Nord-Stream-Pipeline eine Rolle beim Transport der Sprengsätze gespielt haben soll. Das Schiff sei durchsucht worden. Mitarbeiter der Charterfirma seien nicht verdächtig, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben. Die Bundesanwaltschaft betonte, dass die Ermittlungen zu Täter und Motiv noch andauern, weitere Auskünfte gebe es deshalb derzeit nicht.

Bild: ARD-aktuell

Spuren führen in die Ukraine

Laut den gemeinsamen Recherchen führen Spuren in dem Fall in Richtung Ukraine. Allerdings haben die Ermittler bislang keine Beweise dafür gefunden, wer die Zerstörung in Auftrag gegeben hat. In der Nacht zum 26. September 2022 waren drei der insgesamt vier Stränge der Pipelines Nord Stream 1 und 2 auf dem Grund der Ostsee durch Explosionen zerstört worden.