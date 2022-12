FAQ Razzien gegen Klimaaktivisten Was die Durchsuchungen bedeuten Stand: 13.12.2022 20:33 Uhr

In mehreren Bundesländern sind Ermittler mit Razzien gegen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" vorgegangen. Der Vorwurf lautet auf "Bildung einer kriminellen Vereinigung". Das sind die juristischen Hintergründe.

Von Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Was ist der Anlass der Razzien?

Zurückzuführen sind die Durchsuchungen auf mehrere Aktionen der Gruppe "Letzte Generation" aus dem April und Mai 2022. Klimaaktivisten hatten mehrfach zumindest versucht, den Ölfluss des Brandenburgischen Raffineriebetriebs PCK Schwedt zu unterbrechen, indem sie Ventile zugedreht und sich an Anlagen der Raffinerie festgeklebt oder festgekettet hatten.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen dieser konkreten Taten gegen mehrere Personen wegen der Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Darüber hinaus steht der Verdacht der Gründung einer kriminellen Vereinigung in Raum. Beziehungsweise der Mitgliedschaft in einer solchen. Dabei geht es also nicht darum, wer welche Taten konkret begangen hat. Für die Strafbarkeit reicht die gemeinsame Gründung oder die Mitgliedschaft in der Vereinigung.

Wie definiert das Gesetz eine kriminelle Vereinigung?

Eine kriminelle Vereinigung liegt laut Gesetz (§ 129 Strafgesetzbuch) dann vor, wenn sich mindestens drei Personen für eine gewisse, längere Dauer zusammentun, um gemeinsam bestimmte Straftaten zu begehen. Der Zweck der Vereinigung muss also darauf gerichtet sein, Straftaten zu begehen. Und: Dieser Zweck darf nicht von untergeordneter Bedeutung sein.

Liegen Voraussetzungen für eine kriminelle Vereinigung vor?

Ob es sich bei der "Letzten Generation" um eine kriminelle Vereinigung handelt, steht mit den heutigen Durchsuchungen keinesfalls fest. Falls der Vorwurf irgendwann vor Gericht landen sollte, wird über den Zweck sicher intensiv diskutiert werden. Liegt der Zweck der "Letzten Generation" nicht eher darin, Aufmerksamkeit zu erregen und damit am Ende das Klima zu retten? Und sind die Straftaten dann vielleicht eher Mittel zum Zweck oder notwendiges Übel, am Ende also ein Zweck von untergeordneter Bedeutung?

Auf der anderen Seite ist den Klimaaktivisten durchaus bewusst, dass sie Straftaten begehen. Sie betonen auch immer wieder, damit weiterzumachen und sich von Strafen nicht abhalten zu lassen. Das könnte also durchaus auch Zweck der "Letzten Generation" sein. Auch wenn die Gruppe damit einen weitergehenden Zweck erreichen will.

Um den Straftatbestand zu erfüllen, muss die Vereinigung darüber hinaus eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Auch über diesen Punkt kann man sicher diskutieren.

Was kann man aus den heutigen Durchsuchungen schließen?

Voraussetzung für eine Durchsuchung ist zunächst die Wahrscheinlichkeit, dass eine Straftat bereits begangen wurde. Davon geht die Staatsanwaltschaft hier aus. Durchsucht werden darf dann zum Beispiel, um bestimmte Beweismittel zu finden. Durchsuchungen müssen von einem Richter angeordnet werden, er prüft also, ob die Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt vorliegen. Damit ist aber noch wenig darüber gesagt, ob die Straftaten wirklich vorliegen und welche Schuld die einzelnen Klimaaktivisten trifft. Das klärt sich erst nach einer möglichen Anklageerhebung in einem Gerichtsverfahren.

Warum gab es keine Festnahmen?

Festnahmen gab es bei den Durchsuchungen keine und das war auch eher fernliegend. Voraussetzung für eine Untersuchungshaft ist zum einen ein dringender Tatverdacht. Es muss also eine große Wahrscheinlichkeit bestehen, dass der Beschuldigte in einem späteren Strafverfahren verurteilt wird.

Hinzukommen muss ein so genannter Haftgrund. Der liegt zum Beispiel vor, wenn bei den Beschuldigten eine Fluchtgefahr besteht. Die Taten, um die es hier geht, sollen bereits im April und Mai begangen worden sein. Schon das zeigt: Es scheint keine Bestrebungen gegeben zu haben, zu fliehen. Im Gegenteil hat die "Letzte Generation" heute angekündigt, sich von den Durchsuchungen nicht abhalten zu lassen.

Worin besteht der Unterschied zu einer terroristischen Vereinigung?

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der kriminellen Vereinigung und der terroristischen Vereinigung. Eine terroristische Vereinigung ist darauf ausgerichtet, bestimmte schwere Straftaten zu begehen, wie zum Beispiel Mord oder Totschlag. Bei anderen Straftaten müssen diese dazu bestimmt sein, die Bevölkerung erheblich einzuschüchtern oder die Grundstrukturen des Staates zu beeinträchtigen. Die terroristische Vereinigung steht hier nicht im Raum.