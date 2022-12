Durchsuchungen an elf Orten Bundesweite Razzia gegen Klimaaktivisten Stand: 13.12.2022 13:07 Uhr

Die Polizei hat bundesweit Wohnungen von Mitgliedern der "Letzten Generation" durchsucht. Ein Vorwurf der Staatsanwaltschaft Neurupppin lautet "Bildung einer kriminellen Vereinigung". Es gehe vor allem um Übergriffe gegen eine Raffinerie.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat am Morgen deutschlandweit Haushalte der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" durchsuchen lassen. Das bestätigte sie dem rbb am Vormittag. Seit sechs Uhr würden an elf Orten über das Bundesgebiet verteilt Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Neuruppin vollstreckt. Sie richteten sich gegen Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation".

Es gehe vor allem um Übergriffe gegen die PCK-Raffinerie Schwedt seit April 2022. Dort wurden immer wieder sogenannte Schieber für die Ölversorgung abgedreht, so die Staatsanwaltschaft. Neben "Störung öffentlicher Betriebe" werde ihnen die "Bildung und Unterstützung krimineller Vereinigungen" vorgeworfen. Eine Durchsuchung habe in Brandenburg stattgefunden, allerdings konkretisierte die Staatsanwaltschaft den Ort nicht.

Da die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) in den Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Neuruppin fällt, werden die Untersuchungen dort geführt. Ermittelt werde gegen "etwas mehr als elf Personen", so die Staatsanwaltschaft.

Klimaaktivisten wollen "unverändert" weitermachen

Die Klimaaktivisten bestätigten die Durchsuchungen auf ihrem Twitter-Account. Dort heißt es, dass seit fünf Uhr morgens elf Hausdurchsuchungen bei ihnen stattgefunden hätten. Dabei seien elektronische Geräte wie Laptops und Handys sowie Plakate konfisziert worden. Die Aktivisten kündigten an, "unverändert" weiterzumachen.

Auch Carla Hinrichs, eine der Sprecherinnen der Vereinigung, bekräftige diese Absicht. Es sei beängstigend, wenn die Polizei den Kleiderschrank durchwühle, schrieb sie auf Twitter. "Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?"

Die "Letzte Generation" setzt sich mit provokanten Aktionen für mehr Klimaschutz ein, unter anderem mit Blockaden von Straßen und Flughäfen oder auch mit Farbattacken auf Gemälde.