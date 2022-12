Münchner Flughafen Landebahn wegen Klimaprotest gesperrt Stand: 08.12.2022 10:28 Uhr

Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich auf dem Münchner Flughafen auf einem Rollfeld festgeklebt. Eine der beiden Start- und Landebahnen musste zwischenzeitlich gesperrt werden.

Mehrere Aktivisten der Protestbewegung "Letzte Generation" haben sich auf dem Münchner Flughafen auf einem Rollfeld festgeklebt. Einem Sprecher des Flughafens zufolge musste daraufhin die nördliche der beiden Start- und Landebahnen vorübergehend gesperrt werden. Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei seien vor Ort und würden die Aktion bereits auflösen.

Größere Einschränkungen im Flugverkehr seien durch die Aktion nicht zu erwarten, hieß es vom Münchner Flughafen weiter. Betroffene Maschinen könnten auf die südliche Start- und Landebahn ausweichen. Auch im Süden des Flughafens hätten Aktivisten versucht, auf das Gelände zu gelangen. Sie konnten hier aber von der Polizei gestoppt werden.

Wie die Gruppierung "Letzte Generation" auf ihrem Twitter-Account mitteilte, soll es auch eine Aktion am Berliner Hauptstatdflughafen BER geben. Von den Flughafenbetreibern wurde das bisher nicht bestätigt. Bereits Ende November hatten Aktivisten den Betrieb am Berliner BER für fast zwei Stunden lahmgelegt. Damals verschafften sich zwei Gruppen Zugang zum Flughafengelände und klebten sich teilweise am Boden fest.

Weitere Informationen in Kürze.