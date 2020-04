Zur Person

Gunther Schnabl ist Professor für Wirtschaftspolitik und Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Leipzig. Dort leitet er das Institut für Wirtschaftspolitik. Schnabl hat an der Universität Tübingen promoviert und habilitiert. Er war Gastwissenschaftler unter anderem an der Stanford University, der Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank.