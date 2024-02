Streit um Wachstumschancengesetz Wenig Hoffnung auf einen Durchbruch Stand: 21.02.2024 05:18 Uhr

Im Vermittlungsausschuss soll heute der Streit um das Wachstumschancengesetz beigelegt werden. Doch große Hoffnung auf einen Durchbruch gibt es nicht. Die Union beharrt weiter auf einer Rückkehr der Subventionen für Landwirte.

Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat soll heute eine Lösung im Streit um das Wachstumschancengesetz suchen - doch die Aussicht auf Erfolg ist trübe, die Fronten sind stattdessen verhärtet.

Die Vorlage der Ampel-Regierung sieht eine Reihe von Entlastungen für Unternehmen in Höhe von drei Milliarden Euro pro Jahr vor. Die Union will dem Vorhaben aber nur zustimmen, wenn die Bundesregierung die schrittweise Streichung der Subventionen beim Agrar-Diesel für Landwirte zurücknimmt.

Lindner und Klingbeil: Union soll "Blockade" aufgeben

Vor den Beratungen im Ausschuss riefen Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil die Unionsparteien auf, die Steuererleichterungen passieren zu lassen. "Ich appelliere an die Union, das Wachstumschancengesetz nicht mehr länger zu blockieren", sagte Lindner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Klingbeil sagte der Rheinischen Post: "Wenn die Union ihre vollmundig ausformulierten Ambitionen für eine starke Wirtschaft ernst meint, muss sie jetzt ihre Blockade im Bundesrat aufgeben."

Lindner argumentierte: "Unsere Unternehmen verdienen Entlastung. Nur so schaffen wir neue Dynamik in unserem Land." Es würden "weitere Wachstumsimpulse" gebraucht, umso wichtiger sei es, "dass das Gesetz nun schnell im Gesetzblatt steht".

Union fordert Bewegung von Ampel

Die Union hingegen forderte die Ampel zu Bewegung auf. Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg sagte in einem Videointerview der Deutschen Presse-Agentur: "Ein Kompromiss ist machbar und möglich." Dieser müsste allerdings auch eine Lösung beim Agrardiesel beinhalten. "Da muss sich die Ampel noch ein Stück weit bewegen. Aber wir haben uns eben auch sehr weit auf die Ampel zubewegt, was das Gesamtpaket angeht." Falls eine Einigung nicht klappe, sei die Ampel dafür verantwortlich.

Middelberg sagte, er sehe im Prinzip gute Chancen für eine Einigung. Es sei ein Paket ausgehandelt worden, das insgesamt Entlastungen von 3,2 Milliarden jährlich beinhalte. Eigentlich hatte der Bund Entlastungen von sieben Milliarden Euro geplant. Das Paket wurde aber im Vermittlungsverfahren kleiner, weil die Länder Entlastungen nicht in der ursprünglichen Höhe mitfinanzieren wollten.

Middelberg nannte den Vorwurf, die Union blockiere das Gesetz, "völligen Blödsinn". Die Anrufung des Vermittlungsausschusses sei durch alle Länder geschehen - sowohl von Ländern, in denen die Union regiere, als auch von Ländern, in denen SPD und Grüne regierten. Es sei auch nicht sachfremd, dass die Union nun das Wachstumspaket mit dem Thema Agrardiesel verknüpfe. "Denn wenn es um Entlastungen für die Wirtschaft insgesamt geht, dann kann es ja nicht sein, dass man die gewissermaßen jetzt gegenfinanziert, indem man eine kleine, zudem besonders mittelständisch geprägte Branche, im Gegenzug belastet. Es kann nicht sein, dass die Landwirte die Entlastung der deutschen Wirtschaft insgesamt bezahlen."

Städte fordern Verbesserung

Die deutschen Städte forderten unterdessen deutliche Nachbesserungen an dem Gesetz. "Nach schmerzhaften Kürzungen im Haushalt 2024 können die Kommunen keine weiteren milliardenschwere Steuerausfälle durch das Wachstumschancengesetz verkraften", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy. "Das würde uns den Boden unter den Füßen wegreißen". Es sei richtig, dass die Länder interveniert hätten. Der Bundesrat hatte das Vorhaben mit unterschiedlichen Steuererleichterungen für Firmen mit der Begründung blockiert, die Länder müsste einen Großteil der Kosten tragen.

"Uns ist vor allem wichtig, dass die Gewerbesteuer nicht einseitig geschmälert wird', sagte Dedy. Schon jetzt verschlechtere sich die Finanzlage der Kommunen dramatisch. Gleichzeitig müssten sie in Klimaschutz, Bildung, Wärmewende und Digitalisierung investieren. Ohne Änderungen würde das Wachstumspaket nach Rechnung des Städtetags auf kommunaler Ebene zu Steuerausfällen von neun Milliarden Euro bis zum Jahr 2027 führen. Im Vermittlungsverfahren wurde das Volumen der Entlastungen bereits von einst geplanten sieben Milliarden Euro jährlich auf 3,2 Milliarden Euro zusammengestrichen.

Scholz und Habeck für schnelle Einigung

Trotz aller Rufe nach Bewegung sind die Fronten vor dem heutigen Vermittlungsausschuss also verhärtet. Eine Vertagung sei kein Problem, weil der Bundesrat erst wieder am 22. März tage, hieß es laut der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte eine Einigung zwischen Bund und Ländern scheitern, könnte eine neue Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die etwa einen Kompromiss in der Agrarfrage aushandelt.

Bundeskanzler Olaf Scholz warb dennoch für eine rasche Einigung. Es wäre gut, wenn das Wachstumschancengesetz trotz aller politischen Konflikte schnell über die Bühne ginge, sagte der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung der Arbeitgeberverbände in Berlin. Es brächte Entlastungen für kleine und große Unternehmen. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck drängte auf eine Einigung. "Das muss jetzt auch mal kommen", sagte der Grünen-Politiker.

Bericht: Lindner will bald "Wirtschaftwende '-Konzept vorlegen

Die "Bild"-Zeitung berichtete unterdessen mit Verweis auf FDP-Fraktionskreise, Lindner wolle in den nächsten drei Wochen bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ein "Wirtschaftswende"-Konzept vorlegen. Das Paket soll zentrale Punkte wie die Entlastung von Unternehmen und Bürgern und Bürokratieabbau enthalten. Dem Bericht zufolge will auch Habeck ein eigenes Papier vorlegen.