Zeichen der Solidarität Scholz plant offenbar Reise nach Israel Stand: 16.10.2023 16:23 Uhr

Bundeskanzler Scholz will Medienberichten zufolge Israel besuchen. Auch ein Treffen mit Premierminister Netanyahu sei geplant. Die Themen: Geiselbefreiung, Hilfsleistungen und Eskalationsrisiken.

Bundeskanzler Olaf Scholz will offenbar am Dienstag als erster Regierungschef nach Israel reisen, um nach dem Hamas-Angriff ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Offiziell bestätigt wurde der Besuch bislang nicht, mehrere Medien berichten jedoch übereinstimmend von der geplanten Reise. Aus Sicherheitsgründen werden Besuche von Spitzenpolitikern in Kriegs- und Krisengebieten in der Regel nicht vorab bekanntgegeben.

Nach dem Besuch in Israel soll Scholz den Berichten zufolge nach Ägypten reisen - das einzige Nachbarland Israels, das auch an den Gazastreifen grenzt. Es wird erwartet, dass Scholz den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu und den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi treffen wird. Die Themen: Geiselbefreiung, konkrete Hilfe und Eskalationsrisiken.

Gespräche über Hilfsleistungen

In den Gesprächen wird es unter anderem darum gehen, wie die 199 Geiseln der Hamas im Gazastreifen befreit werden können - darunter auch mehrere Deutsche. Außerdem will Scholz seinen Beitrag dazu leisten, einen Flächenbrand in der Region zu verhindern. Auch konkrete Hilfsleistungen könnten eine Rolle spielen: Militärische Hilfe für die israelischen Streitkräfte etwa und humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen, die von Israel vor einer möglichen Bodenoffensive zu Hunderttausenden zur Flucht aufgefordert wurden.

Außenministerin Annalena Baerbock war bereits am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist, auch US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen waren schon dort - allerdings noch kein Staats- oder Regierungschef.

"Platz an der Seite Israels"

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war Scholz erst nach monatelangem Zögern nach Kiew gereist. Den Vorwurf des Zögerns will sich der Kanzler nun nicht noch einmal machen lassen. "In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz: den Platz an der Seite Israels", hatte er in der vergangenen Woche im Bundestag gesagt.

Scholz hat Israel bereits zugesagt, alles an Hilfe zu leisten, was erbeten wird. Bisher wurden Drohnen vom israelischen Typ Heron TP, die auch bewaffnet werden können, und Munition für Kriegsschiffe angefragt. Die israelische Regierung erwartet von Deutschland aber vor allem Rückendeckung für ihre Gegenangriffe gegen die Hamas.

Scholz hatte sich zudem früh in die Krisendiplomatie eingeschaltet und etwa mit den Staatschefs von Katar, Ägypten und der Türkei gesprochen.