Baerbock in Israel "In diesen Tagen sind wir alle Israelis" Stand: 13.10.2023 15:11 Uhr

Außenministerin Baerbock hat bei einem Besuch in Israel die Solidarität Deutschlands zugesichert. Sie kritisierte die Gräueltaten der Hamas und forderte die Terrormiliz auf, alle Geiseln freizulassen.

Außenministerin Annalena Baerbock hat Israel und seiner Bevölkerung nach dem blutigen Angriff der militant-islamistischen Hamas die deutsche Solidarität versichert. "In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis", sagte die Grünenpolitikerin bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen in Netivot in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen.

Sie ergänzte: "Ich möchte unsere tiefste Solidarität seitens der deutschen Regierung, aber auch der deutschen Bevölkerung zum Ausdruck bringen."

Cohen dankt Deutschland

Cohen dankte Deutschland für die Solidarität nach dem Hamas-Terroranschlag. An Baerbock gerichtet sagte er: "Danke, dass Sie in diesen schweren Zeiten gekommen sind, um Unterstützung und Solidarität mit dem Staat Israel zu zeigen."

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz habe seine Unterstützung Israels in diesen Zeiten sehr deutlich gemacht, sagte Cohen. "Das jüdische Volk, die Bürger Israels und die ganze Welt sagen 'Nie wieder' zu solchen Szenen von Kindern, die in einen Raum gebracht und ermordet werden."

Baerbock verurteilt Gräueltaten

Baerbock sprach im Krisenzentrum der Stadt auch mit Angehörigen von verschleppten deutschen Staatsbürgern. Die gemeinsame Pressekonferenz mit Cohen fand in Anwesenheit der Angehörigen statt. Auf Wunsch von Cohen besuchten beide im Anschluss ein Wohnhaus, das von einer Hamas-Rakete getroffen worden war. Bei dem Terrorangriff wurden nach Informationen des Auswärtigen Amts in dem Haus Großvater, Vater und Sohn einer Familie getötet.

Die Außenministerin sprach von "unvorstellbaren Gräueltaten", welche die Hamas begangen habe. "Die Terroristen haben auf ihrem Mordzug viele Menschen mit unvorstellbarer Gewalt verschleppt, ihnen das Schlimmste angetan, was Menschen einander antun können", sagte Baerbock.

"Lassen Sie diese unschuldigen Menschen frei"

Gleichzeitig rief sie die Hamas auf, die von ihr aus Israel entführten Geiseln freizulassen. "Lassen Sie diese unschuldigen Menschen frei", sagte Baerbock. Mit Blick auf Israels Gegenoffensive nach dem Angriff der Hamas vom vergangenen Samstag sagte Baerbock: "Israel hat das Recht - nein, die Pflicht, seine Staatsangehörigen zu befreien."