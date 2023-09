Scholz' "Deutschland-Pakt" Zustimmung bei Arbeitgebern und Ländern - Merz skeptisch Stand: 07.09.2023 07:47 Uhr

Gemeinsam will Kanzler Scholz das Land auf Vordermann bringen - und sein "Deutschland-Pakt" stößt beim Arbeitgeberverband und mehreren Länderchefs auf Zustimmung. Die Union ist hingegen skeptisch: Der Modernisierungsplan biete kaum Neues.

Die Arbeitgeber haben zustimmend auf den Appell von Bundeskanzler Olaf Scholz für eine "nationale Kraftanstrengung" zur Modernisierung des Landes reagiert. Auch mehrere Länder-Regierungschefs signalisierten eine Mitwirkung an dem vorgeschlagenen "Deutschland-Pakt". "Mit dem angekündigten 'Deutschland-Pakt' wacht die Bundesregierung endlich auf", kommentierte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger in der "Rheinischen Post" Scholz' Ankündigung.

Zu lange habe die Ampelregierung die Digitalisierung verschlafen und an bürokratischen Hürden für Wirtschaft und Gesellschaft festgehalten, bemängelte Dulger. "Gemeinsam mit den Ländern muss sie das Maßnahmenpaket jetzt schnell auf den Weg bringen. Ankündigungen sind keine Taten", mahnte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Scholz hatte am Mittwoch im Bundestag Ländern, Kommunen und der Opposition - mit Ausnahme der AfD - den Modernisierungsplan vorgeschlagen. Als Kernpunkte nannte der SPD-Politiker die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, die Digitalisierung der Verwaltung und die Unterstützung für Unternehmen. Die Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland soll weiter vorangetrieben werden.

Union: "Im Kanzleramt nichts Neues"

Unionsfraktionschef Friedrich Merz zeigte sich ebenfalls aufgeschlossen. "Wir, die Opposition, sind selbstverständlich bereit, vernünftige Vorschläge mitzumachen", sagte der CDU-Chef bei "RTL Direkt". Der Oppositionsführer ist aber nicht sicher, ob Scholz in der eigenen Koalition überzeugen kann. "Der Bundeskanzler hat recht, aber da muss er zunächst einmal Ordnung in seiner eigenen Koalition suchen", fügte Merz hinzu. "Sucht er jetzt eine Mehrheit außerhalb seiner eigenen Koalition?", fragte der CDU-Politiker.

Inhaltlich begegnet die Fraktionsspitze dem Vorstoß von Scholz aber mit Skepsis und verweist darauf, dass einige Punkte daraus von Länderseite seit Längerem gefordert werden. "Im Kanzleramt nichts Neues" steht als Überschrift über einem sogenannten Blitz-Briefing des Leitungs- und Planungsstabs von Fraktionschef Merz, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. "Der Vorschlag enthält mehrere Vorhaben zu Planungsbeschleunigung, Wachstumsförderung, Digitalisierung und Migration. Keines der im 'Pakt' genannten Vorhaben ist neu", heißt es in der Analyse. "Sämtliche Vorschläge sind bereits früher kommuniziert worden. Zahlreiche der genannten Vorhaben werden bereits seit Monaten von der Bundesregierung verschleppt."

Man werde bereits in der nächsten Sitzungswoche eine Reihe von Maßnahmen zur Wirtschaftspolitik zur Abstimmung stellen, kündigte die Fraktion in dem Briefing an. "Auch werden wir Maßnahmen im Bereich der Migrationspolitik zur Abstimmung stellen, die der Bundeskanzler bereits mit den Ministerpräsidenten vereinbart, aber immer noch nicht umgesetzt hat."

Zuspruch aus mehreren Bundesländern

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte mit Blick auf den Scholz-Vorstoß: "Wir sollten da mitwirken." Aus staatsbürgerlicher Verantwortung sollte man 'Ja' sagen zu solchen Gesprächen und auch keine Vorbedingungen stellen, sagte der CDU-Politiker in den ARD-tagesthemen. "Ich finde, das erste Thema ist Asyl. Das zweite Thema ist die Energiekrise."

Über den Vorschlag wollten die Ministerpräsidenten der Länder auch auf ihrer bis Donnerstag dauernden Konferenz in Brüssel sprechen. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte sich ebenfalls offen für einen "Deutschland-Pakt" gezeigt, aber erklärt, dafür sei eine "handlungsfähige und anpackende Bundesregierung" nötig.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: "Jetzt darf es nicht nur bei großen Worten bleiben, ich erwarte, dass der Kanzler seinen Ankündigungen Taten folgen lässt. Die Länder stehen bereit." Günther zeigte sich zugleich "verwundert" über den Vorschlag von Scholz. Die Bundesländer drängten seit anderthalb Jahren auf einen solchen Pakt, die Bundesregierung habe hier wertvolle Zeit verstreichen lassen.

NRW-Chef Wüst spricht von "PR-Gag"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte den Vorschlag von Scholz als "PR-Gag" bezeichnet und sich "veräppelt" gefühlt. Es gehe dabei um schon geplante Projekte und die von den Ländern seit Langem gefordert werden, sagte Wüst der "Rheinischen Post".

Zustimmung erhielt Scholz von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer - sie ist wie Scholz SPD-Mitglied - sowie von Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann von den Grünen.