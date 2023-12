Wissing im "Bericht aus Berlin" FDP will "absolut" in der Regierung bleiben Stand: 10.12.2023 17:56 Uhr

Verkehrsminister Wissing hat im Bericht aus Berlin bestritten, dass die FDP wegen der Haushaltskrise die Regierung verlassen könnte. Bei der Bahn und Subventionen für Dienstwagen sieht er aber kein Einsparpotenzial.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat im Bericht aus Berlin betont, dass die FDP "absolut" in der Regierung bleiben wolle. Die FDP wolle zudem Deutschland wieder auf Wachstumskurs und nach vorne bringe - als Teil der Regierung.

Seit dem Verfassungsgerichtsurteil zum Klima- und Transformationsfonds (KTF) wird in der Ampelkoalition um den Etat für das kommende Jahr gerungen und darüber gestritten, ob die Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden solle. Dies müsse sorgfältig und seriös geprüft werden, sagte Wissing.

Die im Klimafonds KTF eingeplanten 60 Milliarden Euro zu ersetzen, sei jedenfalls eine "echte Herkulesaufgabe". Subventionen müssten überprüft werden. Wissing wandte sich aber gegen die Abschaffung der Steuervergünstigung für Diesel. "Aber Berufspendler zu belasten, im Augenblick vor allen Dingen diejenigen, die hart getroffen werden, die sich nicht dem Umstieg auf ein Elektrofahrzeug leisten können, weil die Fahrzeugpreise noch zu hoch sind - das finde ich jetzt keine sehr soziale Idee", sagte er.

Dienstwagenprivileg soll nicht angetastet werden

Auch eine Abschaffung der steuerlichen Begünstigung privat genutzter Dienstwagen bringe nicht Milliarden Mehreinnahmen, ergänzte Wissing. Er zweifele vor allem an Zahlen des Umweltbundesamt. Dieses verfolge seiner Meinung nach umweltpolitische Ziele: "Die haben generell das Ziel, dass weniger Auto gefahren wird. Das mag alles aus deren Perspektive so vertreten werden“, so Wissing.

Das fachlich zuständige Ministerium sei aber das Finanzministerium - und dies komme auf ganz andere Zahlen, denen er vertraue. "Die kommen zu dem Ergebnis, dass etwa bei der Dienstwagenbesteuerung die Umstellung von der Ein-Prozent-Pauschale auf die kilometergenaue Abrechnung nur einen marginalen Unterschied macht. Und für solche marginalen Veränderungen muss man nicht das Land mit Bürokratiebelastung überziehen."

Verkauf der DB-Logistiksparte "so schnell wie möglich"

Bei der Bahn sieht Wissing kein Einsparpotenzial beim 40-Milliarden-Investitionsvorhaben der Bundesregierung. "Ich fordere auf jeden Fall, dass diese notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, denn ohne die Korridorsanierung, ohne dass wir Hochleistungskorridore bekommen, werden wir die Bahn nicht aus dieser Problemsituation herausführen können."

Er selbst forderte auch, den Verkauf der Logistiksparte DB Schenker rasch anzugehen: "Wir wollen, dass das so schnell wie möglich vonstattengeht", so Wissing. Das sei für die Bahn, aber auch für Schenker selbst wichtig, die sich international aufstellen müssten. "Und wir können diese Mittel auch gut gebrauchen, um sie in die Infrastruktur der Bahn zu investieren beispielsweise."