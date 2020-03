Ausgangssperren greifen tief in persönliche Freiheiten ein. Unter welchen Voraussetzungen dürfen sie verordnet werden? Sicher kann das niemand sagen.

Von Frank Bräutigam und Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Der Begriff "Neuland" wurde in anderem Zusammenhang ja schon oft belächelt. Beim Thema Ausgangssperren ist er definitiv angemessen. Klar ist: Ausgangssperren müssen sich im Rahmen des Grundgesetzes abspielen. Sie greifen vor allem in persönliche Freiheiten ein.

Eingriffe in die Grundrechte der Menschen - auch tiefe - sind möglich. Aber sie müssen gerechtfertigt sein. Wie bekommt man das rechtlich hin? Mittlerweile gibt es auch in Deutschland erste Beispiele: Das Landratsamt Tirschenreuth hat eine Ausgangssperre erlassen, die Stadt Freiburg ein Betretungsverbot für öffentliche Orte wie Straßen, Gehwege, Plätze und Parks. In beiden Fällen gibt es eine Reihe von Ausnahmen.

Ob Ausgangssperren an vielen Orten in Deutschland rechtlich zulässig sind, ist umstritten.

Rechtsgrundlage erforderlich

Schritt Nummer eins lautet immer: Man braucht eine Rechtsgrundlage. An dieser Stelle kommt Deutschlands derzeit meistgeklicktes Gesetz ins Spiel: das Infektionsschutzgesetz. Darin gibt es den Paragrafen 28 zum Thema "Schutzmaßnahmen". Der Begriff "Ausgangssperre" steht dort nicht ausdrücklich drin.

Nach dem Paragrafen darf die zuständige Behörde ganz allgemein die "notwendigen Schutzmaßnahmen" treffen, soweit und solange dies erforderlich ist, um die Verbreitung übertragbarer Krankheiten zu verhindern. Etwas weiter heißt es konkreter: Die zuständige Behörde "kann auch Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind".

Auf diese beiden Stellen könnte man Ausgangssperren stützen. Und das tun die Behörden nun auch. Das Landratsamt Tirschenreuth stützt sich zum Beispiel auf "Paragraf 28 Absatz 1 Satz 2, 1 Infektionsschutzgesetz" - zitiert also ausdrücklich die etwas konkretere Regelung. Freiburg belässt es ganz allgemein bei Paragraf 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz. Das alles klingt sehr kleinteilig. Es stehen aber sehr grundlegende Fragen des Rechtsstaats dahinter.

Passt das Gesetz für Ausgangssperren?

Klar ist: Als das Gesetz im Parlament beschlossen wurde, hat niemand daran gedacht, auf dieser Grundlage möglicherweise Ausgangssperren an vielen Orten in Deutschland zu verhängen. Umgekehrt ist es nicht per se ungewöhnlich, dass ältere Gesetze auch auf neue Fallkonstellationen angewendet werden.

Ein Gericht würde sicher genau prüfen, ob die derzeitigen Rechtsgrundlagen im Infektionsschutzgesetz hinreichend klar formuliert sind für so einschneidende Maßnahmen wie eine Ausgangssperre. Der Bundestag hätte auch die Möglichkeit, das Gesetz noch auf die Schnelle zu konkretisieren.

Verhältnismäßigkeit muss gewahrt sein

Eine mögliche Rechtsgrundlage allein reicht aber noch nicht aus. Jeder Grundrechtseingriff muss "verhältnismäßig" sein. Vereinfacht gesagt: Er darf nicht übertrieben hart sein.

Dafür hat sich ein Katalog von Kriterien etabliert. Die Maßnahme muss einem legitimen Zweck dienen. Das ist hier der Gesundheitsschutz der Allgemeinheit. Sie muss geeignet und erforderlich sein, um den Zweck zu erreichen. Erforderlich bedeutet: Gibt es ein milderes Mittel, mit dem man den Zweck genauso gut erreicht?

Bei diesen schwierigen Abwägungen sind die Behörden natürlich auf die Einschätzung von Experten angewiesen. Hier kann auch eine Rolle spielen, wie die bisherigen Verbote in der Praxis funktionieren. Die Frage ist, ob man erst die oft genannten acht bis zehn Tage abwarten muss, ob die Maßnahmen greifen, oder ob man sie relativ schnell verschärfen darf.

Ausnahmen unbedingt nötig

Für die Prüfung der Verhältnismäßigkeit spielen die Ausnahmen von Ausgangssperren eine wichtige Rolle. Denn klar ist: Ausgangssperren können nicht bedeuten, dass 82 Millionen Menschen zu Hause eingesperrt sind.

In Tirschenreuth und Freiburg dürfen die Menschen etwa zum Einkaufen von Lebensmitteln und für Arztbesuche nach draußen gehen. Auch der Hund darf weiter ausgeführt werden. Für Sport im Freien wird in Tirschenreuth dagegen keine Ausnahme gemacht. Das heißt, man darf dort auch nicht mehr alleine im Wald joggen gehen.

In Frankreich ist Sport im Freien trotz Ausgangssperre ausdrücklich erlaubt. Auch die Freiburger dürfen sich draußen weiterhin alleine, zu zweit oder mit Personen aus ihrem Haushalt aufhalten.

Befristung muss sein

Auch eine Befristung ist wichtig. Tirschenreuth und Freiburg haben ihre Maßnahmen jeweils auf zwei Wochen befristet. Allerdings könnten die Sperren anschließend verlängert werden, wenn dies erforderlich ist.

Da es sehr schwierig ist, die Entwicklung der aktuellen Lage abzuschätzen, lässt sich nicht vorhersagen, wie lange die Sperren tatsächlich gelten werden. Ausgangssperren können zudem auf bestimmte Gebiete begrenzt werden - so wie das in Bayern und Baden nun auch geschehen ist.

Auch die Gerichte würden den Gesundheitsschutz der Bevölkerung als Argument sehr hoch gewichten. Ob Ausgangssperren aber in jedem Fall gerichtsfest sein werden, lässt sich aber seriös nicht vorhersagen. Das hängt von der aktuellen medizinischen Lage und davon ab, wie man sie konkret ausgestaltet. Denn es ist eben rechtliches Neuland.

Länder und Kommunen wären zuständig

Zuständig für Ausgangssperren oder Betretungsverbote sind die Länder, beziehungsweise die Kommunen. Die Bundesregierung kann also keine einheitliche Ausgangssperre für das gesamte Bundesgebiet erlassen.

Allerdings können sich der Bund und die Länder absprechen und ein gemeinsames Vorgehen vereinbaren, so wie sie das in der Vergangenheit auch schon getan haben. Nach einem Bericht des SWR soll es dazu am Sonntag Beratungen geben.

Sanktionen sind möglich

Und wenn man sich nicht an die konkreten Verbote hält? Erst einmal dürfen Polizei und Ordnungsbehörden die Verbote durchzusetzen. Sie können bei Verstößen sinngemäß sagen: "Bitte verlassen Sie diesen Ort". Wenn sich Bürgerinnen und Bürger daran nicht halten, könnten sie auch per Zwang nach Hause gebracht werden.

Außerdem riskiert man Sanktionen. Welche das genau sind, hängt davon ab, auf welche Rechtsgrundlage das Verbot gestützt ist.

Die Verfügung in Tirschenreuth hat laut Gesetz zur Folge, dass Verstöße strafbar sind. Darauf weist das Landratsamt auch ausdrücklich hin. Allerdings ist noch völlig offen, wie Staatsanwaltschaften in der Praxis mit solchen Fällen umgehen werden.

Aus der Verfügung in Freiburg folgt, dass Verstöße eine bloße Ordnungswidrigkeit sind. Es droht ein Bußgeld. Daran sieht man, wie unklar die rechtliche Lage an manchen Stellen ist - auch bei den Sanktionen. Außerdem wird man hier auch an praktische Grenzen stoßen, weil flächendeckende Kontrollen schwierig sind. Die Behörden sind wohl darauf angewiesen, dass sich die meisten Menschen von sich aus an die Verbote halten.

Rechtsschutz möglich - Maßnahmen gelten sofort

Gegen eine Ausgangssperre kann man vor Gericht klagen. Eine Klage würde sicher durch die Instanzen gehen. Auch das Bundesverfassungsgericht könnte eingeschaltet werden. Auch Eilrechtsschutz ist möglich.

Die Maßnahmen gelten aber sofort, sie sind "sofort vollziehbar". Das heißt, selbst wenn man sich vor Gericht dagegen wehren will, muss man sich zunächst daran halten - allein um keine Sanktionen zu riskieren.