Baustelle Bahn Wissing glaubt an pünktliche Züge - zu Weihnachten Stand: 01.04.2024 08:28 Uhr

Zu Ostern verbreitet Verkehrsminister Wissing Hoffnung: Die Fernzüge der Bahn würden pünktlicher werden - zur Weihnachtszeit. Seinen Optimismus speist er aus dem Baustellen-Fahrplan der Bahn.

Wer über die Ostertage mit der Bahn unterwegs war, musste zumindest keinen Lokführerstreik befürchten. Lediglich die fast schon zur Routine gewordenen notorischen Verspätungen mussten eingepreist werden in die Reiseplanung. Das soll aber besser werden, stellt Verkehrsminister Volker Wissing in Aussicht. Zur Weihnachtszeit rechnet der FDP-Politiker mit pünktlicheren Zügen im Fernverkehr.

Sanierung der Riedbahn

Wissings Hoffnung speist sich aus dem Baustellen-Fahrplan der Bahn. Er ist überzeugt: Sobald mit der Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim der erste Korridor saniert sei, würden Bahnkunden Verbesserungen bemerken. Das werde zum kommenden Weihnachtsverkehr der Fall sein, sagte der Minister den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Streckensperrung der "Riedbahn"-Strecken der Deutschen Bahn und Umgehungsstrecken

Ende des Jahres wird es "besser sein"

Derzeit sei die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim noch für "sehr viele" Zugverspätungen verantwortlich. "Jeder siebte Fernzug passiert diese Strecke. Aufgrund des schlechten Zustands gibt es dort mindestens eine Betriebsstörung täglich", sagte der FDP-Politiker. Ende des Jahres werde die Situation "besser sein". Wenn die Riedbahn saniert sei, "sollte es dort zumindest keine netzbedingten Betriebsstörungen mehr geben. Und das wiederum macht sich positiv im gesamten Netz bemerkbar."

Die Riedbahn ist der erste Streckenabschnitt, den die Bahn im Rahmen der sogenannten Generalsanierung angeht. Wissing zufolge fließen in diesem Jahr insgesamt rund 16,3 Milliarden Euro in die Schiene, vor allem in die Sanierung von Streckenabschnitten.

Bis 2030 will die Bahn das Schienennetz mit Generalsanierungen 40 hochbelasteter Strecken fit machen. Das Konzept sieht vor, die jeweiligen Strecken mehrere Monate komplett zu sperren und grundlegend zu reparieren. Die Arbeiten auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim sind also nur der Anfang.

Zeitweise Steckensperrungen im Netz der Deutschen Bahn aufgrund von Bauarbeiten im Jahr 2024

Fernziel für Fernzüge: 80 Prozent pünktlich

Für das laufende Jahr hatte sich die Bahn kürzlich eine Pünktlichkeitsquote von 70 Prozent im Fernverkehr zum Ziel gesetzt. Im vergangenen Jahr lag sie bei 64 Prozent. Als pünktlich gilt ein Zug, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat. Einer gemeinsamen Strategie von Bahn und Bundesverkehrsministerium zufolge sollen bis 2030 rund 80 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich sein, also beispielsweise ICE- und Intercity-Züge.