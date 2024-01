Sanierung der Riedbahn Bahnstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim gesperrt Stand: 02.01.2024 13:37 Uhr

Es ist eines der Großprojekte, das die Deutsche Bahn auf Vordermann bringen soll: Die Bahnstrecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim wird saniert und ist seit heute Nacht gesperrt. Hunderte Ersatzbusse sind im Einsatz.

Seit der vergangenen Nacht müssen viele Fahrgäste der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim in den Bus umsteigen: Die stark belastete Riedbahn ist wegen Sanierungsarbeiten seit 23 Uhr gesperrt. Rund 1.000 Busfahrten pro Tag sollen die Züge ersetzen.

Der Schienenersatzverkehr sei sehr gut angelaufen, berichtete der zuständige Projektleiter Felix Thielmann am Dienstagmorgen. Zunächst ist die Strecke für drei Wochen gesperrt. In dieser Zeit laufen vorbereitende Arbeiten für eine größere Sanierung in der zweiten Jahreshälfte. Insgesamt will die Bahn 70 Kilometer Schienen, Weichen, Oberleitungen, Stellwerke und Bahnhöfe modernisieren - für 1,3 Milliarden Euro. Betroffen sind Fern-, Regional- und Güterverkehr in drei Bundesländern.

Fernzüge brauchen 30 Minuten länger

Ein Teil der Fernzüge wird während der Sperrung über die zwei parallel laufenden Strecken umgeleitet: über Darmstadt sowie über Mainz und Worms. Die Fahrzeit verlängert sich laut Bahn um etwa 30 Minuten. Ein Drittel der Verbindungen ist allerdings gestrichen, dafür sollen längere Züge zum Einsatz kommen.

Laut Bahn fahren auf der Strecke insgesamt rund 300 Züge, 15.000 Reisende sind betroffen. Plakate und Aufkleber an Bahnhöfen sowie Flyer sollen die Reisenden über die Änderungen informieren. Die Bahn setzt nach eigenen Angaben mehr als 150 Ersatzbusse entlang der Strecke ein, 70 davon in Eigenbetrieb. Sie sind purpurfarben beklebt, damit Reisende sie leichter finden. Eingesetzt würden moderne Fahrzeuge mit WLAN, USB-Anschluss, Info-Displays und großen Gepackfächern. Der erste Teil der Sperrung dauert bis zum 22 Januar.

Rheintalbahn weiteres Großprojekt 2024

Die Arbeiten an der Riedbahn gelten als Pilotprojekt für die Generalsanierungen bei der Deutschen Bahn in den kommenden Jahren. Zu den Großbaustellen in diesem Jahr gehört auch der milliardenschwere Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel. Dort ist im Sommer eine Vollsperrung geplant. Die 200 Kilometer lange Strecke soll viergleisig ausgebaut werden.