"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Wie ein Film aus den 1970er-Jahren TikTok erobert Stand: 25.12.2023 15:11 Uhr

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist auch 50 Jahre nach seiner Premiere ein Kult-Film, für viele gehört er zu Weihnachten. Auch in den sozialen Medien geht er viral. Was macht die Faszination aus?

Von Lili Ruge, BR

Der TikTok-Algorithmus ist so eine Sache für sich. Der chinesische Mutterkonzern Bytedance hält sich extrem bedeckt, was seine Funktionsweise angeht. Selbst versierte Social-Media-Profis weigern sich beharrlich, endgültige Aussagen über Erfolgsgarantien für TikTok zu treffen.

Eines aber scheint zuverlässig hohe Reichweiten zu bringen: kollektive Befindlichkeiten - zum Beispiel durch Feiertage. Und damit ist auch schon ein Teil der Frage beantwortet, warum eine tschechisch-deutsche Koproduktion von 1973 gerade ein TikTok-Dauerbrenner ist.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist für viele untrennbar mit Weihnachten verknüpft. Und auch auf TikTok hat der Hashtag #dreihaselnüssefüraschenbrödel inzwischen knapp 70 Millionen Aufrufe. Die kurzen Videos zeigen Zusammenschnitte aus dem Film, Tanzvideos zur Filmmusik von Komponist Karel Svoboda oder Fans, die zum Schloss Moritzburg nahe Dresden pilgern. Dort entstand die Ballszene, in der Aschenbrödel dem Prinzen ein Rätsel aufgibt und dann allein das Fest verlässt.

Überhaupt die Ballszene scheint es TikTok besonders angetan zu haben: Die eigentlich sehr kurz gezeigte Nebenfigur Kleinröschen, gespielt von der tschechischen Schauspielerin Helena Ruzickova, erfährt im Moment späten Ruhm. Die Stellen, in denen sie den Prinzen zum Tanz durch den Raum schleudert, wird mit Kommentaren wie "die beste Stelle aus dem ganzen Film" oder "die beste Person im ganzen Film" geteilt.

Weihnachtslied trifft Techno

Ein Faktor, der zur Popularität des Themas Aschenbrödel beiträgt, ist ein Remix des "Königlichen Balls I" des Produzenten Jaques Raupé zusammen mit dem DJ und Produzenten Felix Harrer. Über 27.000 Creations gibt es allein zu dem Song.

Durch sein langsames Intro und das Einsetzen der Bässe lässt er sich besonders gut für sogenannte Transitions verwenden. Spätestens mit dem Einsatz der Bässe ist klar: Jetzt passiert etwas Unerwartetes. Hierzu teilen die Userinnen und User besonders gerne ein Video von Kermit dem Frosch, der mit einer Nikolausmütze tanzt. Beliebter Text im Bild: "Wenn der Glühwein kickt".

Eine weitere Erzählung, die in den kurzen Clips häufig zu beobachten ist, ist die von Aschenbrödel als moderne Frau, die sich nichts sagen lässt. Illustriert wird das gerne mit dem Dialog zwischen Aschenbrödel und ihrer Stiefschwester. Dora befiehlt Aschenbrödel, ihre Schleppe zu halten. Doch die entgegnet: "Ich würde deine Schleppe nur schmutzig machen, halt sie dir selbst."

Unabhängige Frauenfigur

Tatsächlich ist diese unabhängige Frauenfigur bereits im Drehbuch angelegt. Der Film bedient sich nämlich nicht einfach an der Vorlage der Gebrüder Grimm, sondern an einer slawischen Adaption der tschechischen Schriftstellerin Bozena Nemcova. Das Drehbuch für den Film stammt von Frantisek Pavlicek, einem Journalist und Autor, dessen Bücher in der Tschechoslowakei wegen seines politischen Engagements für die Reformbewegung im Prager Frühling verboten waren. Das Drehbuch zu "Aschenbrödel" schrieb er unter Pseudonym.

Die Bohemistin Zuzana Jürgens erklärt die Unterschiede. "Obwohl der Vater von Aschenbrödel - anders als in der Märchenvorlage - nicht mehr lebt, ist er dennoch präsent. Er hat ihr viel beigebracht, etwa Reiten und Schießen", so Jürgens. "Aschenbrödel tritt der bösen Stiefmutter sehr unerschrocken entgegen. Das ist im Märchen-Original nicht so und auch in anderen Bearbeitungen nicht, etwa in Disneys 'Cinderella', das komplett märchenhaft ist und einer 'klassischen' Rollenverteilung folgt."

Dass der Film bis heute ein Erfolg ist, hängt auch damit zusammen, dass es im Unterschied zu vielen anderen Märchenverfilmungen der kritischen Bewertung durch den Zeitgeist standhält. Die Schauspielerin Libuse Safrankova verkörpert ein stolzes Aschenbrödel, das, als männlicher Jäger verkleidet, den Prinzen beim Schießen ausbootet und nicht passiv darauf wartet, endlich von ihm geheiratet zu werden.

Aschenbrödel testet erst, ob dieser Prinz ihrer würdig ist. Eine Erzählung, die bis heute auf TikTok anschlussfähig bleibt.