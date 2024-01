Schnee und Glatteis Chaos auf den Straßen, Annullierungen am Flughafen Stand: 18.01.2024 04:51 Uhr

Schnee und Glätte werden auch heute noch für Behinderungen sorgen. Am Frankfurter Flughafen gibt es weiter Einschränkungen im Flugbetrieb. In der Nacht ging auf einigen Autobahnen nichts mehr.

Wegen Glätte und Schnee sind auf mehreren Autobahnen in Hessen und Rheinland-Pfalz in der Nacht Hunderte Fahrzeuge hängen geblieben. In Osthessen wurden die Insassen in kilometerlangen Staus von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt, wie die Polizei mitteilte.

Wegen der anhaltenden Glättegefahr wurden am Frankfurter Flughafen auch für Donnerstag viele Flüge annulliert. Die Wetterlage bleibt wegen Eisregens und Schneefalls in Teilen Deutschlands weiter angespannt.

Wetterdienst erwartet massenweise Schnee

Die Wetterlage bleibt wegen Eisregens und Schneefalls in Teilen Deutschlands angespannt: Der Deutsche Wetterdienst erwartet heute massenweise Schnee. Von der Eifel und dem Raum Köln über das Rothaargebirge bis nach Thüringen müssen sich die Menschen auf "anhaltende und teils kräftige Schneefälle" einstellen. Der DWD rechnet mit "unwetterartigen Neuschneemengen" bis zu 30 Zentimetern binnen 24 Stunden und warnt vor 'erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schneebruchgefahr".

"Schneefälle führen insbesondere im Tiefland immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen", so der Deutsche Wetterdienst. Schneefall sagte der DWD auch für die Südosthälfte voraus, für den äußersten Südosten anfangs Regen, später auch dort Schnee. Sonst soll es der Vorhersage nach einzelne Schneeschauer geben, dazwischen Auflockerungen. Zum Wochenende hin kann in Deutschland verbreitet mit sonnigem Winterwetter gerechnet werden.

Flughafen Frankfurt und Schulen betroffen

Am Frankfurter Flughafen wurden auch für heute viele Flüge annulliert. Das zeigte ein Blick auf die Ankunfts- und Abflug-Tafeln auf der Internetseite des Airports. "Fluggäste werden gebeten, ihren Flugstatus vor Anreise an den Flughafen auf den Internetseiten der Fluggesellschaften zu prüfen und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen", hieß es zudem auf der Seite. "Sollte Ihr Flug gestrichen sein, kommen Sie bitte nicht an den Flughafen."

Wegen Eisregens waren Flugzeugstarts am größten deutschen Airport am Mittwochmittag vorübergehend ausgesetzt worden. Fraport hatte dies damit begründet, dass die Maschinen wegen anhaltenden Eisregens vor dem Start nicht mehr sicher enteist werden könnten. Seit Mittwochnachmittag konnten wieder einzelne Maschinen abheben.

Wegen der Witterungsbedingungen ist auch am Donnerstag wie bereits am Mittwoch in einigen Landkreisen mit Schulausfällen zu rechnen.

Viele Unfälle - auch von Fußgängern

Straßen und Gehwege in den betroffenen Regionen Deutschlands hatten sich am Mittwoch oft in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Es gab zahlreiche Unfälle, allein im Saarland waren es bis zum Mittag schon mehr als hundert. Mindestens ein Mensch kam bei einem glättebedingten Unfall ums Leben. Der Mann kam in der Eifel mit seinem Transporter in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Bei den meisten anderen Unfällen gab es hingegen nur Blechschäden.

Eine Gefahr stellt die Glätte auch für Fußgänger dar, denn oft sind vor allem die Gehwege glatt. Nach Angaben von Rettungskräften aus mehreren Städten stürzten immer wieder Passanten und verletzten sich dabei.

Tipp für Fußgänger: Experten empfehlen den "Pinguin-Gang" Stürze lassen sich oft vermeiden oder zumindest abmildern, wenn man sich den Gang von Pinguinen abschaut. Ähnlich wie die Tiere sollten Fußgänger bei Glätte ihre Füße nicht abrollen, sondern platt und etwas breitbeinig nach außen aufsetzen, rät Unfallchirurg Christopher Spering. Das mache den Gang stabiler. Damit man nicht auf den Hinterkopf oder Rücken falle, wenn es doch zu einem Sturz kommt, empfiehlt er zudem einen leicht nach vorne gebeugten Oberkörper. Die Hände sollten während des Gehens nicht in den Jackentaschen stecken. Am besten sei es, sich entlang des Weges festzuhalten, zum Beispiel an Zäunen oder Ampeln.



Der watschelnde "Pinguin-Gang" sei zwar nicht der eleganteste: "Aber lieber etwas doof aussehen als später in der Notaufnahme liegen", so der Leiter der Sektion Prävention der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie weiter. Die beste Präventionsmaßnahme bei extremer Glätte sei aber: "Gar nicht erst rausgehen."

ICE dürfen höchstens 200 km/h fahren

Bei der Deutschen Bahn, die zuletzt bei Winterwetter oft die größten Probleme hatte, hielten sich die Einschränkungen am Mittwoch hingegen vergleichsweise in Grenzen. Größere Behinderungen gab es auch hier vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Der Fernverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim sowie Frankfurt und Mainz musste am späten Nachmittag eingestellt werden, teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit. Außerdem wurden die ICE-Verbindungen Richtung Paris gestrichen.

Die Höchstgeschwindigkeit der ICE-Züge war vorsorglich auf Tempo 200 begrenzt worden - was naturgemäß auf Stecken, auf denen sonst schneller gefahren werden kann, zu Verspätungen führt.

Störungen bei Bussen und Bahnen in Köln und Bonn

Wegen des anhaltenden Winterwetters fahren die Busse der Kölner Verkehrs-Betriebe auch heute nicht. Die Wetterbedingungen ließen einen sicheren Betrieb noch nicht zu, teilte ein Sprecher am frühen Morgen mit. Auch bei der Stadtbahn müsse man mit Verspätungen rechnen.

Auch in Bonn war der Busbetrieb am Mittwoch vorerst eingestellt worden. Ob die Busse am Donnerstag wieder fahren würden, sollte am Morgen neu bewertet werden, teilten die zuständigen Stadtwerke Bonn mit. Die Bahnen waren zunächst nicht betroffen.

Luftmassengrenze über Deutschland

Verantwortlich für die Unwetterlage ist eine Luftmassengrenze, an der kalte Polarluft aus dem Norden über Deutschland mit wärmerer und feuchter Luft aus dem Süden zusammentrifft - eine Wetterlage, die es in ähnlicher Ausprägung zuletzt 1987 gegeben habe, so Tim Staeger vom ARD-Wetterkompetenzzentrum. Da dieses Aufeinandertreffen der Luftmassen über Stunden andauern und große Mengen an Niederschlag mit sich bringen könne, drohe auf den Straßen "ein dicker Eispanzer" zu entstehen, so der Wetterexperte im Gespräch mit tagesschau24.