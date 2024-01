Raubüberfälle Reemtsma-Entführer Drach zu 15 Jahren Haft verurteilt Stand: 04.01.2024 12:15 Uhr

Thomas Drach gilt als einer der gefährlichsten Schwerverbrecher Deutschlands und wurde bereits mehrfach verurteilt - unter anderem wegen der Entführung Reemtsmas. Jetzt erhielt er erneut eine langjährige Haftstrafe.

Das Kölner Landgericht hat den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen Raubs und versuchten Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Außerdem verhängte die Kammer gegen den Reemtsma-Entführer anschließende Sicherungsverwahrung. Damit wird Drach nach verbüßter Haft in den Maßregelvollzug überstellt und dort weiter hinter Gittern sitzen.

Das Gericht entsprach mit seinem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Drach 2018 und 2019 drei Raubüberfälle auf Werttransporter in Köln und Frankfurt am Main begangen hat. Bei zwei der Taten gab er laut Urteil Schüsse auf die Geldboten ab, die beiden Männer erlitten schwere Verletzungen. Ein weiterer Überfall im hessischen Limburg war Drach nicht nachzuweisen.

Drach wegen Entführung bereits verurteilt

Drach hatte stets alle Vorwürfe bestritten, seine Verteidiger hatten Freispruch für ihn beantragt. Mit dem Urteil am 100. Verhandlungstag endete ein fast zweijähriger Mammut-Prozess, der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand.

Drach gilt als einer der gefährlichsten Schwerverbrecher Deutschlands. 1996 hatte der Deutsche den Erben der Hamburger Tabak-Dynastie Reemtsma, Jan Philipp Reemtsma, entführt und gegen Lösegeld in zweistelliger Millionenhöhe wieder freigelassen. Für die Tat war Drach zu 14,5 Jahren Haft verurteilt worden.

Noch während seines Gefängnisaufenthalts wurde er wegen versuchter Anstiftung zur Erpressung erneut verurteilt. Im Oktober 2013 kam er frei.