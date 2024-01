Statistisches Bundesamt Zahl der Sterbefälle 2023 gesunken Stand: 09.01.2024 14:48 Uhr

Laut Statistischem Bundesamt sind 2023 etwa vier Prozent weniger Menschen gestorben als im Vorjahr. Die Sterbefallzahlen in den Wintermonaten Januar und Dezember waren im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit dennoch auffällig hoch.

Im Jahr 2023 sind in Deutschland 1,02 Millionen Menschen gestorben - etwa 45.000 weniger als im Vorjahr. Das ist ein Rückgang der Sterbefälle um vier Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.

Wegen des zunehmenden Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung werde seit mehr als 20 Jahren zwar mit einer jährlich steigenden Zahl der Sterbefälle in Deutschland gerechnet. Gleichzeitig sei die Lebenserwartung - bereits vor Beginn der Corona-Pandemie - tendenziell angestiegen. "Der Effekt der steigenden Lebenserwartung schwächte damit den Alterungseffekt ab", so die Statistiker.

Anstieg der Sterbefälle im Winter

In den Pandemiejahren 2020 bis 2022 sei die Zahl der Sterbefälle dann höher gewesen als in fast allen Jahren zuvor, die Lebenserwartung sank. Ausgehend von einem entsprechend hohen Niveau von 1,07 Millionen Gestorbenen im Jahr 2022 seien die Sterbefallzahlen 2023 erstmals seit 2019 im Vorjahresvergleich wieder gesunken.

Im Januar 2023 hat laut Bundesamt die Zahl der Sterbefälle in Deutschland 14 Prozent über dem mittleren Wert (Median) der Jahre 2019 bis 2022 für diesen Monat gelegen. Eine Grippewelle hatte kurz vor dem Jahreswechsel ihren Höhepunkt überschritten. Auch die Zahl der Covid-19-Todesfälle erreichte zu dieser Zeit erneut ein zwischenzeitliches Maximum.

Was ist der Median? Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte einer Datenreihe liegt, die nach der Größe geordnet ist. Er wird auch Zentralwert genannt, weil gleich viele Daten darunter wie darüber liegen. Er hat den Vorteil, dass der Einfluss einzelner extremer Ausreißer auf eine Statistik reduziert wird. Der Median ist dabei nicht zu verwechseln mit dem arithmetischem Mittelwert, bei dem einfach der Durchschnitt aller Daten errechnet wird.

Im Zuge des Abklingens dieser Erkrankungswellen seien auch die gesamten Sterbefallzahlen zu Jahresbeginn 2023 zurückgegangen. Im weiteren Jahresverlauf habe es dann kaum Auffälligkeiten bei den Sterbefallzahlen gegeben. Zum Jahresende seien die Zahlen im Vergleich zu vorpandemischen Zeiten dennoch auffällig hoch gewesen.