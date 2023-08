Wegen Ferienende ADAC warnt vor Staus am Wochenende Stand: 11.08.2023 11:52 Uhr

Auf deutschen Autobahnen wird am Wochenende wieder Geduld gefragt sein. Laut ADAC dürften viele Urlauber mit dem Auto auf dem Heimweg sein, weil in fünf Bundesländern bald die Sommerferien enden.

Auf deutschen Autobahnen wird es sich bald wieder drängen. Der ADAC warnte, das kommende Wochenende zähle zu den verkehrsreichsten der Sommerreisesaison. Der Verkehrsclub erwartet ab Freitag viele Staus, weil viele Urlauber mit dem Auto auf dem Heimweg sein werden.

In fünf Bundesländern enden etwa zeitgleich die Sommerferien: In Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt ist am 16. August der letzte Ferientag, in Sachsen am 18. August und in Thüringen am 19. August. Außerdem beginnt in Baden-Württemberg und Bayern die dritte Ferienwoche.

Kurzurlauber über Mariä Himmelfahrt

Außerdem steht für Bayern und das Saarland ein verlängertes Wochenende an. Kurzurlauber könnten Mariä Himmelfahrt am 15. August für ein verlängertes Wochenende nutzen. Es wird laut ADAC wahrscheinlich vor allem am Freitag zu Staus kommen. Wer kann, solle deshalb An- und Abreise mit dem Auto in die Wochenmitte verschieben.

Besonders hoch sei die Staugefahr an den bayerischen Grenzübergängen der A3 zwischen Linz und Passau, der A8 zwischen Salzburg und München und der A93 zwischen Kufstein und Rosenheim.

Auf diesen Stecken könnte es laut ADAC voll werden: Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee A1 Lübeck - Hamburg - Bremen A3 Passau - Nürnberg - Frankfurt A4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden A5 Karlsruhe - Basel A6 Heilbronn - Nürnberg 7 Flensburg - Hamburg A7 Hannover - Hamburg und Füssen/Reutte - Ulm - Würzburg A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe A9 München - Nürnberg - Halle /Leipzig A19 Rostock - Dreieck Wittstock/Dosse A24 Berlin - Hamburg A45 Gießen - Dortmund A61 Ludwigshafen - Koblenz - Mönchengladbach A72 Hof - Chemnitz A81 Stuttgart - Singen A93 Inntaldreieck - Kufstein A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

ADAC: Frühzeitig oder in Abendstunden reisen

Baustellen könnten zum Gedränge beitragen. Der ADAC zählt davon aktuell mehr als 1.400. Rundherum könne es deutlich länger dauern. Einige Baustellen machen sogar Vollsperrungen erforderlich.

Mit Blick auf die Verkehrslage rät der Automobilclub deshalb: frühzeitig oder in den Abendstunden reisen. Wenn möglich, sollten Urlauber auf ruhigere Routen ausweichen oder nicht am Wochenende fahren. Geeignet sind laut ADAC vor allem Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Etwas Entspannung erhofft sich der ADAC durch das Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Staus auch im Ausland

Im Ausland sollten Urlauber vor allem in Italien mit Staus rechnen: Die Fernstraßen seien dieses Mal besonders stark belastet, warnt der ADAC. Dort seien am Wochenende vor dem Feiertag Ferragosto am 15. August viele in Richtung Meer unterwegs.

Auf der Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie auf Fernstraßen zu und von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten dürfte der Verkehr abschnittsweise immer wieder zum Erliegen kommen.

Am Brenner kann es außerdem zu mehr Staus kommen, weil die Brenner-Bahnstrecke nach Italien im August gesperrt ist. Auch im Bereich des Gotthardtunnels könnte es Staus von mehr als zehn Kilometern Länge geben.