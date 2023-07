Ferienbeginn ADAC rechnet mit extrem vollen Autobahnen Stand: 07.07.2023 17:06 Uhr

Weitere Bundesländer starten in die Ferien und gleichzeitig geht der Rückreiseverkehr richtig los: Der ADAC erwartet am Wochenende noch vollere Autobahnen als bisher - in fast allen Richtungen.

Der Sommer schreitet voran und der ADAC rechnet auch an diesem Wochenende wieder mit vollen Straßen. Der Reiseverkehr werde sogar nochmal zunehmen, prognostiziert der ADAC. Denn: Mit Bremen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten weitere Bundesländer in die Ferien.

Auch in der Mitte der Niederlande gehen die Sommerferien los. "Zusätzlich sorgen Urlauberinnen und Urlauber aus Skandinavien, Kurzentschlossene sowie Reisende aus Nordrhein-Westfalen für besonders viel Betrieb", heißt es auf der Website des Verkehrsclubs.

Fast alle Richtungen betroffen

Mit vollen Straßen und Autobahnen sei deshalb in fast allen Richtungen zu rechnen - auch, weil der Rückreiseverkehr jetzt stark anlaufe. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es aber: Seit dem 1. Juli bis Ende August gilt samstags von 7.00 bis 20.00 Uhr ein zusätzliches Lkw-Ferienfahrverbot, das etwas Erleichterung verspricht.

Wer zeitlich flexibel ist, sollte die Spitzenzeiten auf den Autobahnen meiden. Die sind laut ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag zu erwarten. Besser sei es, Dienstag bis Donnerstag zu reisen oder auf ruhigere Alternativrouten auszuweichen.

Voraussichtlich am stärksten belastete Routen

Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

Großraum Hamburg

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A2 Dortmund – Hannover

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Bad Hersfeld – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

A24 Berlin – Hamburg A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A72 Leipzig – Chemnitz – Hof

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Insgesamt erwartet der ADAC sehr volle Straßen in diesem Reisesommer. "Die Reiselust der Deutschen ist nach den Corona-Jahren wieder richtig erwacht." Das habe sich bereits an Ostern und Pfingsten gezeigt, wo deutlich mehr los war als 2022 oder in den Jahren davor.

Vor allem Heimat- und Campingurlaub sei beliebt geworden und verstopfe die Straßen zusätzlich, ebenso wie Autofahrten ins benachbarte Ausland oder Tagesausflüge bei schönem Wetter. "Auf den Zufahrtsstraßen in die Berge, an die Küsten und zu Seenlandschaften wird große Geduld erforderlich sein", schreibt der ADAC.