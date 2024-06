interview Junge Wähler bei der Europawahl "Wahlen werden nicht durch TikTok-Videos gewonnen" Stand: 11.06.2024 11:04 Uhr

Soziale Medien sind bei der Information für junge Menschen wichtig, aber nicht wahlentscheidend, sagt Lehrer und TikToker Niko Kappe. AfD und Volt haben Gemeinsamkeiten, weil sie beide Angebote an junge Leute machen.

tagesschau.de: Wie wählen junge Menschen? Suchen sie nach Fakten und Informationen oder sind es eher emotionale Entscheidungen?

Niko Kappe: 27 Prozent wählen kleine Parteien. Das sind Parteien, die wenig Werbung gemacht haben. Das heißt, sie haben aktiv danach gesucht, sich aktiv mit den Inhalten auseinandergesetzt und dann entschieden: Die wähle ich.

Beim Bündnis Sahra Wagenknecht müsste das ja ähnlich sein, denn es ist ganz neu. Wenn man sich nicht für Politik interessiert, dann hat man davon vielleicht wenig mitbekommen. Also denke ich schon, dass sehr, sehr viele junge Menschen durchaus kalkuliert haben, wen sie wählen.

Zur Person Niko Kappe ist Lehrer und bei TikTok als @nikothec aktiv. Dort beschäftigt er sich mit politischen Inhalten. Er hat auch Kanäle bei YouTube, Instagram und Snapchat.

tagesschau.de: Nichtsdestotrotz gibt es besonders bei Social Media viel Werbung. Welche Rolle spielen die sozialen Medien bei der Entscheidungsfindung?

Kappe: Grundsätzlich muss ich sagen: Wahlen werden nicht durch TikTok-Videos gewonnen. Das muss man glaube ich noch mal ganz klar sagen. Das wäre viel zu einfach.

Natürlich spielt Social Media eine große Rolle. Als ich jung war, als Sie jung waren, sind extreme Positionen nicht direkt an uns heran gekommen. Heute kann die Partei oder können die Parteien, die AfD, aber auch alle anderen, direkt ins Kinderzimmer senden. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Das kommt dort ungefiltert an.

Gerade die Struktur von Social-Media-Plattformen wie TikTok oder jetzt inzwischen auch Instagram - da ist es ja so, dass wenn man einmal ein "falsches" Video gesehen hat oder ein bestimmtes thematisches Video, dann ist man ganz schnell in einem sogenannten Rabbit Hole. Das heißt, man sieht dann nur noch Videos zu diesem Thema.

Das ist natürlich schon manchmal bedenklich, weil da sehr, sehr viel auf junge Leute einprasselt. Vielleicht auch Sachen, die man so nicht verifizieren kann. Man weiß nicht, stimmt das überhaupt? Man fragt sich vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr: Stimmt das überhaupt? Sondern man nimmt das dann für für voll. Da wird teilweise die Wirklichkeit verzerrt.

tagesschau.de: In ein sogenanntes Rabbit Hole kommt man aber nur, wenn der Kanal ansprechende Werbung bringt. Was macht die Kanäle von der AfD und der sehr viel kleineren Partei Volt aus? Worauf setzen sie?

Kappe: TikTok entscheidet wie gesagt nicht die Wahl. Es ist auch zum Beispiel nicht so, dass das die AfD die erfolgreichste Partei auf TikTok wäre. Es gab neulich eine Untersuchung von dem Deutschen Institut für Wirtschaft. Da kam raus, dass die FDP wohl die beliebtesten oder stärksten Videos gemacht hat auf TikTok. Und man muss auch sagen: Die SPD hat mit Abstand die meisten Videos zur Europawahl gemacht hat - das hat ihnen nicht geholfen.

Das heißt, andere Parteien machen in dem Sinne etwas richtig, denn sie erreichen mehr Leute. Ich denke, dass das grundsätzlich zwei Dinge sind. Einerseits natürlich das, was gerade im populistischen Bereich schon immer funktioniert, und zwar einfache Antworten auf komplexe Probleme zu bieten. Wenn man das auf Social Media postet, dann ist der Widerspruch auch geringer. Wenn man dann noch in die Kommentare guckt und da viele Leute Hurra schreien, kommt man vielleicht auf die Gedanken, dass genau das auch tatsächlich eine Lösung sein könnte.

Und dann haben zum Beispiel die AfD und Volt tatsächlich Gemeinsamkeiten. Und zwar machen beide ein Angebot an die jungen Leute, das heißt, sie geben vor: Wir wissen, was eure Probleme sind und wir haben eine Lösung dafür. Beide haben eine Zukunftsvision. Diese Vision unterscheidet sich natürlich inhaltlich komplett, aber beide haben ein Angebot an junge Leute.

Was auch Social Media auch noch deutlich wird, gerade bei der AfD und bei Volt: Man kann sich als Teil einer Bewegung fühlen, wenn man in diesen AfD-Strudel hineingerät. Und man sieht dann, dass alle blaue Herzen posten und alle schreien: Sei schlau, wähl blau. Dann kann man sich schnell als Teil einer Gemeinschaft fühlen, vielleicht auch auf der richtigen Seite stehen.

Volt hat das in die andere Richtung geschafft, gerade im Projekt Europa. Die haben eine Vision in Zukunft. Dass es einen europäischen Bundesstaat geben soll zum Beispiel. Volt nennt sich paneuropäische Bewegung. Also wir haben da mehrere Punkte, die die jungen Leute ansprechen, die natürlich auch ohne Social Media funktionieren würden, aber hier noch mal deutlich verstärkt werden.

tagesschau.de: Schauen wir noch auf die Grünen. Die haben ja wohl den größten Einbruch bei den Jungen verkraften müssen. Wie erklären Sie sich das?

Kappe: Auch die FDP hat ja auch stark verloren bei jungen Wählern. Ich denke, bei der FDP war es zum Beispiel so, die haben sehr viele Zukunftsoptionen genannt, sehr viele Angebote gemacht und auch Versprechen gemacht, die in Augen der jungen Wählerinnen und Wähler anscheinend jetzt nicht eingehalten werden konnten. Dafür wurden die abgestraft.

Bei den Grünen ist es so: Das eine war eine Klimawahl. Jetzt ist es eher eine Wahl zum Hauptthema Migration, hat man manchmal den Eindruck. Ich denke, die konnten ihre Themen nicht platzieren. Dann kommt das mit der Ampel dazu.

Was ich aber auch merke jetzt in Gesprächen mit Leuten, dass auch Vorurteile transportiert werden von Social Media, die dann auch weitergetragen werden. Die dann plump heißen: Die Grünen wollen uns das Autofahren verbieten und das mache ich natürlich nicht. Und so ganz so ist es ja nicht.

Das Gespräch führte Bibiana Barth. Es wurde für die schriftliche Version gekürzt und redigiert.