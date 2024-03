Probleme in ländlichen Regionen Zwischen Landlust und Landfrust Stand: 24.03.2024 10:21 Uhr

Viele Menschen zieht es in ländliche Regionen. Aber auf dem Land gibt es auch viele Ortschaften, die um ihre Zukunft kämpfen und sich abgehängt fühlen. Wie können sie gestärkt werden?

Von Alexander Böttner, SWR

Aaron Daubner betreibt eine Art rollenden Supermarkt. Zeitungen, Brot, Früchte, Konserven und Schokoladenosterhasen - alles in einem kleinen Lastwagen. Er fährt jeden Tag raus aufs Land in die Gemeinden rund um Pforzheim, in denen die Häuser älter werden und viele Fensterläden geschlossen sind. Dorthin, wo der Ortskern langsam ausstirbt und der Supermarkt fehlt.

Weit und breit kein Laden mehr

Daubners erster Stopp heute: Bretten-Ruit, rund 1.500 Einwohner. Gerade ältere und nicht mehr mobile Kunden machen bei ihm ihren ganzen Wocheneinkauf, weil es weit und breit keine Läden mehr gibt. "Die älteren Leute im ländlichen Raum fühlen sich total vergessen und vernachlässigt", sagt der 25-Jährige. Seine Kundschaft erzählt von den "goldenen Zeiten", als Ruit noch einen eigenen Laden, eine Post und Banken hatte. Mittlerweile ist selbst der Geldautomat verschwunden. Arztpraxis und Apotheke gibt es nicht. "Alles weg", sagt eine ältere Kundin, "beschissen fühlt sich das an".

Daubner profitiert mit seinem rollenden Supermarkt natürlich von den Nöten hier auf dem Land. Trotzdem macht ihm die Zukunft der Dörfer Sorgen. "Die, die was reißen könnten, ziehen weg aufgrund von Arbeit oder sonstigen Sachen. Und letztendlich bleiben dann nur noch die alten Menschen."

In Mehrstetten engagieren sich die Bürger

Diese Sorgen scheinen die Bürgerinnen und Bürger in Mehrstetten (Kreis Reutlingen) auf der Schwäbischen Alb nicht zu haben. Auch hier leben rund 1.500 Menschen. Der Ort hat eine Grundschule mit Ganztagsbetreuung, eine Bank, eine Post und Glasfaseranschluss. Als der letzte Kaufladen vor ein paar Jahren aus Altersgründen geschlossen wurde, hat direkt in der Ortsmitte der nächste mit angeschlossenem Café aufgemacht. Der neue Dorfladen gehört den Genossenschaftsmitgliedern und den Bürgern von Mehrstetten, viele engagieren sich hier ehrenamtlich.

Schwache Gemeinden können starken Nachbarn profitieren.

Warum entwickeln sich die ländlichen Kommunen so unterschiedlich? In Baden-Württemberg oder zum Beispiel auch in großen Teilen von Bayern gebe es keine großräumig abgehängten Regionen, sagt Jörn Birkmann vom Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung der Universität Stuttgart. "Es gibt einzelne Gemeinden, die sich deutlich unterdurchschnittlich entwickeln." Direkt nebenan könne dann wieder eine Kommune sein, die gerade boomt.

Die Gründe dafür seien sehr verschieden. Die eine Kommune habe beispielsweise eine Hochschule in der Nähe und ziehe junge Menschen an. Eine andere Kommune sei von einem speziellen Industriezweig abhängig und erlebe vielleicht gerade einen Strukturwandel. Aber Birkmann sieht darin auch eine Chance: Eine strukturschwache Gemeinde könne von der boomenden Gemeinde nebenan profitieren, wenn beide enger zusammenarbeiten. Landesregierungen könnten Anreize dafür schaffen, damit solche Kooperationen für beide Seiten von Vorteil sind.

Manche Gebiete brauchen eine regionale Strategie

Anders stelle sich das dar, wenn größere Gebiete betroffen sind. Gerade in vielen ostdeutschen Bundesländern, aber auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Nordbayern komme es vor, dass sich fünf bis zehn Gemeinden einer ländlichen Region alle unterdurchschnittlich entwickeln. Dort wanderten beispielsweise qualifizierte Arbeitskräfte ab, die Bevölkerung überaltere und die Arbeitslosigkeit sei oft höher.

In solchen Fällen müsse die Politik ebenfalls die Zusammenarbeit von Kommunen fördern, aber Birkmann sagt auch "es braucht ein größeres Konzept. Die ganze Region muss gestärkt werden." Bildungsangebote wie Hochschulen müssten gezielt geschaffen und Wirtschaftsbetriebe angesiedelt werden. Außerdem müssten die Orte wieder attraktiver gemacht werden, indem zum Beispiel alte Industriebauten wiederbelebt werden, der Bahnhof renoviert wird und der Ortskern lebendig gestaltet wird. Das ziehe junge Menschen und auch Fachkräfte wieder in die Region.

"Wir werden als Gemeinde allein gelassen"

Markus Giesa (Freie Wähler) aus dem Gemeinderat in Trichtingen bei Rottweil würde sich mehr Unterstützung wünschen: "Wir werden als Gemeinde allein gelassen. Wir bekommen neue Vorschriften und müssen die umsetzen." Er sei zum Beispiel schockiert, weil die Grundschule im Ort geschlossen werden soll. Die kleine Gemeinde könne die Vorgaben der Landesregierung mit Ganztagsbetreuung und großer Mensa nicht erfüllen. Der Gemeinderat habe sich deswegen aus finanziellen Gründen für die Schließung entschieden.

In Trichtingen haben viele Einwohner Frust. Hier gibt es nicht mal einen mobilen Supermarkt. Gaststätten und Läden sind zu. "Wenn man schaut, wo man herkommt mit einem intakten Dorf, wird es einem wirklich Angst. Wo steuert das Dorf hin?", fragt sich Giesa.

Regionale Strategie: Werden Ortschaften belebt, kommen auch wieder junge Menschen in die Region.

Vieles klappt, doch Wünsche bleiben

Auch in Mehrstetten auf der Alb gebe es noch Luft nach oben, sagen viele Bürger. Der Bus zum Beispiel fahre äußerst selten und es könnte sich auch mehr Industrie ansiedeln. Aber Christiane Striebel, die vor kurzem zum zweiten Mal Mutter geworden ist, genießt das Leben hier und will in Mehrstetten bleiben. "Die Gemeinde hat viel investiert, zum Beispiel in den Kindergarten", sagt die junge Mutter, "es gibt viele Möglichkeiten zum Einkaufen und der Arzt ist hier in der Nähe." Sie hofft, dass sich auch ihr jüngster Spross Luca irgendwann einmal aktiv in das Dorfleben einbringen wird.