Schutz vor Coronavirus und Grippe Dahmen rät zu Masken im Gesundheitsbereich Stand: 01.09.2023 07:58 Uhr

Im Herbst mehren sich die Grippefälle, und auch die Zahl der Corona-Erkrankungen ist zuletzt auf niedrigem Niveau gestiegen. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen plädiert daher dafür, in Pflegeeinrichtungen oder Kliniken wieder eine Schutzmaske zu tragen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen, hat empfohlen, im Herbst wieder Masken zu tragen. "Um sich vor akuten Atemwegserkrankungen zu schützen, kann es auch in diesem Herbst sinnvoll sein, in Pflegeeinrichtungen, Kliniken und anderen Teilen des Gesundheitswesens eine Schutzmaske zu tragen", sagte Dahmen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Hohe Belastung des Gesundheitssystems

"Es mehren sich Hinweise, dass in der kommenden Herbst-Winter-Saison die Belastung im Gesundheitswesen aufgrund von akuten respiratorischen Infektionen wieder deutlich zunehmen könnte", sagte der Gesundheitsexperte. Er verwies dazu auch auf die aktuelle Entwicklung auf der Südhalbkugel, wo die Infektionszahlen mit Grippe und Corona-Erkrankungen deutlich angestiegen seien.

In Vorbereitung auf den Herbst müssten die Corona-Fall-Zahlen wieder deutlicher in den Blick genommen werden, sagte der Grünenpolitiker. "Es ist wichtig, die hiesigen Frühwarnsysteme - wie etwa die Auswertung von Abwasserdaten und Referenzpraxen - eng im Auge zu behalten, um einen kritischen Anstieg frühzeitig zu erkennen." Weiterhin sollten ältere Menschen und Risikopatienten nach Rücksprache mit ihren Ärzten ihren Impfschutz auffrischen, riet er. Das betreffe insbesondere auch die Grippeschutzimpfung.

Präsident der Bundesärztekammer gegen Maskenpflicht

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sprach sich im Deutschlandfunk gegen eine Maskenpflicht in Herbst und Winter aus. Es gebe keinen Grund zur Sorge, so Reinhardt. In der kalten Jahreszeit sei grundsätzlich mit einer Zunahme der Atemwegsinfekte zu rechnen. Daher geht er von einer angespannten Lage in Arztpraxen und Krankenhäusern aufgrund der Kombination aus Coronavirus, Influenza und RS-Virus aus.

Dennoch sei Selbstverantwortung sinnvoller als das verpflichtende Tragen einer Schutzmaske. Reinhardt verwies zudem auf die von der Ständigen Impfkommission empfohlene Auffrischungsimpfung für bestimmte Gruppen.

Zahl gemeldeter Infektionen steigt wieder leicht an

Das Robert Koch-Institut (RKI) registriert derzeit ein Ansteigen der gemeldeten Infektionsfälle - wenn auch auf niedrigem Niveau. "Es gibt wieder höhere Infektionszahlen, es gibt auch wieder mehr Covid-positiv getestete Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen", sagte auch der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der "Rheinischen Post" zu Beginn der Woche.

Von einer neuen Corona-Welle wollte Gaß derzeit jedoch noch nicht sprechen. Mit zunehmenden kühleren Temperaturen rechnet der DKG-Vorsitzende jedoch mit vielen anderen Erkrankungen.