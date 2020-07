Es soll Corona-Tests für Reiserückkehrer geben. Aber wer kann sich testen lassen und wie laufen die Tests ab? Und bleibt es bei der 14-tägigen Quarantänepflicht nach Reisen in Risikogebiete? Wichtige Fragen im Überblick.

Auch Reisende, die aus Nicht-Risikogebieten wieder nach Deutschland einreisen, sollen innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Ankunft Tests in Anspruch nehmen können. Sie werden allerdings nicht direkt am Flughafen getestet, sondern auf anderen Wegen, beispielsweise in Arztpraxen oder über die Kassenärztlichen Vereinigungen.

Die von der Gesundheitsministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen richten sich grundsätzlich an alle Reiserückkehrer. Wer mit dem Flugzeug aus einem Risikogebiet zurückkehrt, soll sich noch am Flughafen auf das Coronavirus testen lassen können. Welche Möglichkeiten Reisende haben, die mit einem anderen Verkehrsmittel aus einem Risikogebiet einreisen, ist bisher noch unklar.

Bisher müssen Menschen, die aus diesen Ländern zurückkehren, in Deutschland 14 Tage in häusliche Quarantäne - sofern sie nicht einen negativen Corona-Test vorweisen können, der höchstens 48 Stunden alt ist. Außerdem müssen sie sich bei ihrem Gesundheitsamt melden. Ob tatsächlich alle Rückkehrer aus Risikogebieten in Quarantäne gehen, ist allerdings fraglich. Deshalb haben die Gesundheitsminister nun weitere Maßnahmen beschlossen.

Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten sollen sich an Stellen wenden, wo bereits zuvor Corona-Tests möglich waren, beispielsweise an Arztpraxen oder an die Kassenärztlichen Vereinigungen. Dafür haben sie nach Ankunft 72 Stunden Zeit.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa übernehmen hingegen Bund, Länder und Krankenkassen gemeinsam die Kosten. Bei den Tests an Flughäfen werde überlegt, zumindest Kosten für die Infrastruktur vor Ort "perspektivisch" über die Flughafengebühren auf die Ticketpreise umzulegen. Hierfür prüfe der Bund die Schaffung einer Rechtsgrundlage, so die dpa.

Sie sehen in Tests eine Chance, den von der Corona-Krise hart getroffenen Luftverkehr wieder in Schwung zu bringen. Das gilt vor allem für die lukrativen Langstreckenverbindungen zwischen den USA und Europa, die wegen der Einreisebeschränkungen in der Pandemie stark eingeschränkt sind. Die Vorstandschefs großer Fluggesellschaften, schlugen jüngst in einem offenen Brief an US-Vizepräsident Mike Pence und EU-Innenkommissarin Ylva Johansson ein koordiniertes gemeinsames Corona-Testprogramm vor.

Bei den neuen Beschlüssen der Minister sieht der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) allerdings noch Klärungsbedarf. Eine Ausweitung der Tests erfordere eine ausreichende Infrastruktur, erklärte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow. Die neue Teststrategie müsse die Besonderheit des Luftverkehrssystems mit Drehkreuzen und Zubringerflughäfen in der Fläche berücksichtigen.

"Damit die Passagiere nicht aufgrund der Tests ihre Anschlussflüge verpassen, und auch im Hinblick auf die begrenzte Platzkapazität an den beiden Drehkreuzflughäfen, sollten die Tests nicht beim Umsteigen, sondern am Zielflughafen gemacht werden." Die große Mehrheit der Passagiere aus Risikoländern komme an den Drehkreuzen Frankfurt und München an und fliege von dort aus in der Regel weiter.