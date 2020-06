Kinderarbeit in Deutschland Was erlaubt ist - und was verboten

Weltweit verrichten rund 152 Millionen Kinder und Jugendliche ausbeuterische Arbeit. In Deutschland gibt es Gesetze, wann Kinderarbeit erlaubt ist. Vor allem die Schulpflicht verhindert Verstöße. Ein Überblick.

Von Dominik Lauck, tagesschau.de

Auch hier gibt es Ausnahmeregelungen. Kinder über sechs Jahre dürfen bis zu vier Stunden täglich auftreten - allerdings nur in der Zeit von zehn bis 23 Uhr. Sind die Kinder zwischen drei und sechs Jahren alt, dürfen sie bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von acht bis 17 Uhr bei Aufführungen eingesetzt werden. Sechsjährigen und älter ist erlaubt, bis zu drei Stunden von acht bis 22 Uhr gestaltend mitzuwirken.

"Ausbeuterische Kinderarbeit ist in Deutschland Gott sei dank kein Massenphänomen. Aber wir müssen genauer hinschauen in Bereiche, in denen Kinder besonders verwundbar sind: Kinder, die auf der Straße leben, die Drogenprobleme haben oder weggelaufen sind", sagt Barbara Küppers, Kinderrechtsexpertin beim Kinderhilfswerk "terre des hommes" gegenüber tagesschau.de. Dazu zählten auch Kinder, die in elterlichen Betrieben arbeiten und vor allem die Bereiche Kinderprostitution und Menschenhandel.

Dass Kinderarbeit in Deutschland kein großes Problem ist, liege unter anderem an der Schulpflicht. Dadurch falle sofort auf, wenn Kinder in der Schule fehlen. "Dann kommt auch mal die Polizei oder das Jugendamt", sagt Küppers. Und in Betrieben überprüfe die Gewerbeaufsicht, ob die Vorschriften zur Kinderarbeit eingehalten werden. Ein Problem bleibe jedoch der illegale Bereich, wo teilweise bewusst Minderjährige eingesetzt würden, da sie noch nicht strafmündig sind - etwa im Drogenhandel oder der Prostitution.