Erst die ITB, nun die Leipziger Buchmesse: Immer mehr Großveranstaltungen werden wegen des Coronavirus abgesagt. Wer entscheidet das? Und wie sieht es mit Ersatzansprüchen aus?

Von Christoph Kehlbach und Alexander Fritzsche, ARD-Rechtsredaktion

Die Bundesregierung hat außerdem auf Grundlage ihres Pandemieplans einen Krisenstab gebildet. Er besteht aus Vertretern von Bundesgesundheitsministerium und Bundesinnenministerium. Der Krisenstab soll vor allem Empfehlungen zur effektiven Bekämpfung der Coronavirus-Ausbreitung an die zuständigen Landesbehörden weitergeben. Das geschieht in enger Abstimmung mit dem für die Krankheitsüberwachung zuständigen Robert Koch-Institut. Auch die Länder selbst können reagieren und das Vorgehen der örtlichen Gesundheitsämter zum Teil über Krisenstäbe koordinieren. Das hat etwa zur Absage der Handwerksmesse in München geführt.

Weitreichende Befugnisse also. Das Gesetz regelt darum an anderer Stelle, dass die Entscheidungen über solche Absagen grundsätzlich auf Vorschlag des übergeordneten Landesgesundheitsamtes ergehen.

Im Falle der Reise- und Tourismus-Messe ITB hat das örtliche Gesundheitsamt die Messe nicht selbst abgesagt. Allerdings hat die Behörde dem Veranstalter, der Messe Berlin GmbH, sehr strenge Auflagen gemacht. So sollte jeder Teilnehmer dem Veranstalter belegen, dass er nicht aus einem Corona-Risikogebiet kommt und auch keinen Kontakt zu einer Person aus einem solchen Gebiet hatte. Für die Messe Berlin waren diese Auflagen nicht zu erfüllen, wie es in einer Pressemitteilung heißt - darum die Absage durch die Messe Berlin GmbH.

Bei der Absage von Großveranstaltungen gibt es keinen speziellen Ersatzanspruch gegen den Staat. Weder hat der Veranstalter einen solchen Anspruch noch die Aussteller oder die Besucher. Es gilt das allgemeine Zivilrecht.

Für das Verhältnis zwischen Besucher und Veranstalter bedeutet das, dass es darauf ankommt, was das Bürgerliche Gesetzbuch für diese Fälle sagt. So wie es auch der Fall wäre, wenn ein Konzert oder eine sonstige Veranstaltung aus "normalen" Gründen ausfällt. Im Grundsatz kann man vereinfacht sagen: Wer eine Leistung (also etwa eine Veranstaltung) erst angeboten hat, aber nicht "liefern" kann, hat auch keinen Anspruch auf Bezahlung. Oft kommt es aber darauf an, was genau vertraglich vereinbart ist und auch darauf, was in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen - also im "Kleingedruckten" - steht.

Dort könnte etwa geregelt sein, was für Fälle höherer Gewalt gelten soll, wenn also der Veranstalter wegen unvorhersehbarer äußerer Umstände zur Absage gezwungen ist. Aber: Veranstalter können auch im Kleingedruckten nicht beliebig alle Risiken auf die Kunden abwälzen. Besucher dürften grundsätzlich gute Chancen haben, Geld für schon gekaufte Eintrittskarten zurückzubekommen.

Im Falle der ITB gibt es eine weitere Besonderheit: Hier haben Händler und Aussteller in einigen Fällen schon ihre Standmiete gezahlt. Die Messe Berlin GmbH macht derzeit keine näheren Aussagen dazu, ob diese Gelder erstattet werden. Man will sich erst in den kommenden Tagen äußern. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte an, zu überprüfen, inwieweit betroffene Unternehmen eine Entschädigung verlangen können, verwies aber gleichermaßen auf die Verträge zwischen dem Veranstalter und den Ausstellern.