Die Ausbreitung des Coronavirus macht auch vor der Arbeitswelt nicht halt. Auf etlichen Bürofluren stellen sich Arbeitnehmer die Frage, welche Rechte sie im Falle des Falles haben.

Von Iris Marx, tagesschau.de

Ganz grundsätzlich gilt für jeden Arbeitnehmer, dass er bei Krankheit zu Hause bleiben soll - unabhängig von Corona oder anderen Infekten. Der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin muss nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz das unverzüglich mitteilen.

Wenn man sich nicht besser fühlt, müssen Angestellte ein ärztliches Attest spätestens am vierten Tag beim Arbeitgeber vorlegen. Hier ist aber Vorsicht angezeigt, denn die Arbeitgeber dürfen in den Arbeitsverträgen von dieser Frist abweichen und auch schon am ersten Tag der Abwesenheit eine Krankschreibung verlangen.