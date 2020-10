Die Corona-Beschlüsse des Bund-Länder-Treffens werden kontrovers diskutiert. Doch was bedeuten sie konkret? Und welche Folgen hat die neue Teststrategie? tagesschau.de liefert einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Von Sandra Stalinski und Holger Schwesinger, tagesschau.de

Für Feiern und Veranstaltungen gilt ab einer Inzidenz von 35 eine maximale Teilnehmerzahl von 25 Personen in öffentlichen, und 15 Personen in privaten Räumen. Auch die Teilnehmerzahl bei anderen Veranstaltungen soll dann eingeschränkt werden. Bei mehr als 50 Neuansteckungen sollen bei Feiern sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum nur noch zehn Teilnehmer erlaubt sein, wobei die Gäste im privaten Raum nur aus zwei Haushalten kommen dürfen. Sonstige Veranstaltungen sollen auf 100 Teilnehmer begrenzt werden.

Was Bund und Länder gestern am späten Abend beschlossen haben, sind zunächst nur Eckpunkte. In dem Beschlusspapier findet sich entsprechend oft das Wort "soll". Für die konkrete Umsetzung dieser "Hotspot-Strategie" in Verordnungen sind die Länder zuständig. Ob die das alle in ähnlicher Weise tun oder ob es eventuell doch wieder eine Reihe von Sonderregelungen gibt, ist derzeit noch nicht klar. Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen haben bereits in Protokollerklärungen Vorbehalte gegen die Regeln zu Feiern festgehalten.

Vermutlich werden zumindest über einen Teil der Maßnahmen letztlich die Kommunen entscheiden - etwa über die Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Denn wo in einer Stadt so viele Menschen unterwegs sind, dass eine Maskenpflicht auf der Straße sinnvoll ist, lässt sich am besten vor Ort beurteilen.

Städte, in denen es eine solche Pflicht schon gibt beziehungsweise gab, haben dies auch recht unterschiedlich geregelt. So galt in München zeitweise eine Maskenpflicht in den Haupteinkaufsstraßen rund um den Marienplatz. In Hamburgs Haupteinkaufsstraßen ist hingegen vergleichsweise viel Platz, hier gilt die Maskenpflicht unter anderem in Ausgehvierteln.

Solange die Länder die neuen Maßnahmen nicht in Verordnungen umsetzen, gelten weiter die alten Regeln. In Bayern hat das Landeskabinett heute bereits neue Corona-Regeln beschlossen.