Eilmeldung An Bord einer Bundeswehr-Maschine Erste Evakuierte aus dem Sudan in Berlin gelandet Stand: 24.04.2023 07:28 Uhr

Die erste Militärmaschine der Bundeswehr mit Evakuierten aus dem Sudan ist am Morgen in Berlin gelandet. An Bord waren 101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Zwei weitere Evakuierungsflüge aus dem Sudan sind in Jordanien gelandet.

Die erste Militärmaschine der Bundeswehr mit Evakuierten aus dem Sudan ist nach Angaben des Auswärtigen Amts am Morgen in Berlin gelandet. An Bord seien 101 Deutsche, ihre Familien und Angehörige weiterer Partnerstaaten gewesen. Die Maschine landete demnach um 6.15 Uhr. Weitere Evakuierungsflüge seien geplant, solange die Sicherheitslage es zulasse, hieß es vom Auswärtigen Amt weiter.

Ein zweiter Transporter mit 113 Evakuierten sei inzwischen sicher bei einem Zwischenstopp in Jordanien angekommen. Die Evakuierten wurden zunächst mit Militärtransportern vom Typ Airbus A400M nach Jordanien gebracht, um dann von dort nach Deutschland zurückzukehren. Auch eine dritte deutsche Militärmaschine mit Evakuierten aus dem Sudan sei inzwischen in Jordanien gelandet, teilte die Bundeswehr mit. Insgesamt seien damit bisher 311 Menschen ausgeflogen worden, teilte die Bundeswehr mit.

Deutschland hatte wie andere Staaten in dem Land am Horn von Afrika am Sonntag einen Evakuierungseinsatz gestartet. Insgesamt waren drei Airbus A400M der Bundeswehr in den Sudan geflogen, um zu Personen aufzunehmen. Es sollten mehr als 300 auf einer Krisenliste registrierte Deutsche über den jordanischen Militärflugplatz Al-Asrak ausgeflogen werden. Auch Bürgern von Partnerstaaten sollte geholfen werden. Der Einsatz, an dem insgesamt mehr als 1000 Männer und Frauen der Bundeswehr beteiligt sind, wurde über mehrere Tage hinweg vorbereitet.

Weitere Informationen in Kürze.